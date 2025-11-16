La increíble transformación del circuito Ricardo Tormo tras la tragedia de la DANA: "Era de película apocalíptica"

El director del circuito, Nico Collado, le ha explicado a 'laSexta' que la pista era un "barrizal" después de la tragedia de la DANA que obligó a suspender el GP de Valencia de 2024.

La DANA es una de las mayores tragedias de la historia de España. Hace poco más de un año, unas terribles inundaciones dejaron más de 200 víctimas mortales además de incalculables daño irreparables. Uno de esos daños fue el circuito Ricardo Tormo.

El asfalto iba a acoger el último Gran Premio de la temporada, el de Valencia, pero la DANA lo arrasó todo a su paso. El circuito quedó completamente destrozado obligando a la competición a trasladar la carrera a Barcelona.

Un año después de la tragedia, Nico Collado, director del circuito, le ha explicado a 'laSexta' cómo quedó el trazado tras la DANA y lo duro que fue tener que asumir un proceso de reparación tan complejo como largo. Afortunadamente, y en recuerdo de todos los afectados por la DANA, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana se ha podido celebrar doce meses después de aquella tragedia que lo cambió todo.