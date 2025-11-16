Ahora

MotoGP

La increíble transformación del circuito Ricardo Tormo tras la tragedia de la DANA: "Era de película apocalíptica"

El director del circuito, Nico Collado, le ha explicado a 'laSexta' que la pista era un "barrizal" después de la tragedia de la DANA que obligó a suspender el GP de Valencia de 2024.

cheste

La DANA es una de las mayores tragedias de la historia de España. Hace poco más de un año, unas terribles inundaciones dejaron más de 200 víctimas mortales además de incalculables daño irreparables. Uno de esos daños fue el circuito Ricardo Tormo.

El asfalto iba a acoger el último Gran Premio de la temporada, el de Valencia, pero la DANA lo arrasó todo a su paso. El circuito quedó completamente destrozado obligando a la competición a trasladar la carrera a Barcelona.

Un año después de la tragedia, Nico Collado, director del circuito, le ha explicado a 'laSexta' cómo quedó el trazado tras la DANA y lo duro que fue tener que asumir un proceso de reparación tan complejo como largo. Afortunadamente, y en recuerdo de todos los afectados por la DANA, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana se ha podido celebrar doce meses después de aquella tragedia que lo cambió todo.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez llega a su segundo aniversario de investidura con Junts fuera del bloque que lo llevó a la Moncloa
  2. Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona por una neumonía a las puertas de su juicio
  3. ¿Y ahora qué? Los dos indicios a los que se agarra la acusación y que podrían convertir en culpable al fiscal general
  4. Sanidad llevará a Ayuso a los tribunales por su negativa a crear el registro de objetores del aborto
  5. Qué se sabe de la muerte de Encarnita Polo: un presunto estrangulamiento y un compañero de la residencia detenido
  6. Hallan los cadáveres de un matrimonio con signos de violencia con arma blanca en un chalé de Alpedrete, Madrid