Pocas semanas hay sin que Guenther Steiner, jefe de Haas, suelte alguna. Tras su vergonzosa mofa a Mick Schumacher, y su 'troleo' a Mercedes por Lewis Hamilton, el mandamás de los estadounidenses ha puesto su mira en Fernando Alonso. De él habla en su libro, escrito en primera persona, y a su manera le alaba como pocos lo han hecho antes.

Porque bien harían algunos, algunos en Alpine, en haber pensado como piensa Steiner sobre el nivel del bicampeón español, que en Aston Martin, y a sus 42 años, está pilotando a un nivel como pocas veces antes visto en su carrera deportiva en la Fórmula 1.

Y es que el DNI tan solo parecía importar a Otmar Szafnauer, porque al resto...

"Mira a Alonso, que es más viejo que Dios y cada semana da el cien por cien y siempre está motivado", empieza Steiner.

El jefazo de Haas lo argumenta: "Incluso en una situación de mierda extraerá algo bueno, y empujará a su equipo. Es un talismán, aunque a veces es un poco gruñón".

"Pero sabes que no tiene que estar haciendo esto, porque a saber cuántos miles de euros tiene en el banco. Podría irse a una isla, a vivir allí, pero no. Porque no ha terminado aquí todavía", insiste.

Steiner, considera a Alonso, "el ejemplo de lo que necesita un piloto competitivo".

"Este año está impresionante, y para mí es la gran referencia", sentencia el gran jefe de Haas.