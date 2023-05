Esteban Ocon y Fernando Alonso han vuelto a encontrarse en la pista. No, no fue en carrera. No fue donde importa, viendo la gran diferencia que hay entre el Aston Martin que conduce el bicampeón tras dejar, acertadamente, Alpine, y el coche del galo. Fue en los Libres 2, en Miami, en una pista en la que el asturiano se desató por radio tras la acción de quien fuera su compañero.

Una que se entiende más bien poco, y que parece dejar claro que Ocon sigue sin olvidar. Sigue teniendo muy dentro de su cabeza a un piloto, Alonso, a quien derrotó en 2022 por la infinidad de problemas mecánicos de Fernando. Esteban, siempre que puede, aprovecha para sacar pecho por su hazaña.

Ahora, con sus caminos completamente separados después incluso de varios roces tanto en pista como fuera de ella, el francés de Alpine aprovechó los Libres para 'salir en cámara' peleando contra un Aston Martin. Fue en el intento de vuelta rápida de Alonso, cuando Ocon se interpuso en su camino y llegó hasta a cerrarle varias puertas en las enlazadas de Miami.

No le dejó espacio, ni se echó a un lado. No hizo lo que se debería hacer cuando otro piloto va más rápido tratando de marcar su mejor registro de la jornada. Pero no, Ocon posiblemente vio por su retrovisor al coche verde y trató de hacer lo que su jefe pretende: ser el segundo equipo del Mundial.

Pero en los Libres sirve de poco. Alonso, eso sí, no se cortó un pelo por radio para definir la situación: "Alpine está tratando de competir contra nosotros. Los Libres son su momento".

Su vuelta, destrozada. Tuvo que abortar, y preparar todo para, con las gomas con más kilómetros de los deseados, probar fortuna en el intento posterior.

Fue entonces cuando realizó su registro, que le valió para ser quinto en los Libres 2 de Miami.

Esteban Ocon, por su parte, terminó noveno por detrás de Lance Stroll, el otro Aston Martin.