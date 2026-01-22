Entrevista 'Jugones'
Nani Roma superó un cáncer y ahora ha rozado la victoria en el Dakar: "Me dijeron que nunca más correría en coche y mira..."
El piloto español ha quedado segundo en una actuación increíble en el Dakar. 'Jugones' ha estado con él y ha conocido de primera mano su resiliencia.
La actuación de Nani Roma en el Dakar ha sido extraordinaria. Ha finalizado en segundo lugar, rozando la victoria. Y en 'Jugones' ha mostrado ese trofeo que espera que sea más grande en la edición del año que viene. Porque tiene muy claro que en 2027 el "objetivo es ir ganar el Dakar".
"Nos gustaría el título del primero, que es un poco más grande, pero este no está mal", dice mientras muestra el trofeo de segundo clasificado.
Para llegar aquí ha pasado momentos muy difíciles, superando un cáncer y el accidente de su hijo. Pero su resiliencia es total. "En mi enfemedad me dijeron que nunca más correría en un coche...", cuenta Roma. Pero no sólo ha vuelto a pilotar, sino que ha competido por la carrera más dura del mundo.
Su filosofía de vida es clara: "Lo importante en la vida es nunca abandonar". Y eso es lo que hace Nani Roma, todo un ejemplo.