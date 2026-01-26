Así queda el cuadro de cuartos de final del Open de Australia con Carlos Alcaraz como claro candidato

El tenista murciano se medirá a Alex de Miñaur en los cuartos de final del Open de Australia este martes a partir de las 11 horas (horario español).

El cuadro del Open de Australia avanza y ya sólo quedan los grandes favoritos en los cuartos de final. Entre ellos, claro, el número 1 del mundo: Carlos Alcaraz. Está jugando el murciano un muy buen tenis en este inicio de temporada 2026.

Carlos se medirá a Alex de Miñaur este martes a partir de las 11.00 de la mañana (hora española).

El cuadro lo completan los otros tres partidos de cuartos de final. Del Alexander Zverev contra Learner Tien saldrá el rival de Alcaraz.

Novak Djokovic se medirá a Lorenzo Musetti. Y en el último partido de cuartos jugará el otro gran favorito: Jannik Sinner contra Ben Shelton.

El italiano defiende título y ya espera otra gran final contra Alcaraz. Una lucha generacional a la que le quedan muchas batallas.

Pero antes, en unas hipotéticas semifinales, se encontraría con un Novak Djokovic que estaría ante una de sus últimas oportunidades de lograr el Grand Slam número 25.