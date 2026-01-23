Hamilton se sincera sobre el nuevo reglamento y su segunda temporada en Ferrari: "Será..."

El heptacampeón mundial de Fórmula 1 ha confesado estar en una crítica situación en el equipo que comparte con Charles Leclerc y también se ha vuelto a posicionar a favor del cambio de reglamento.

2025 ha sido un año "de pesadilla" para Lewis Hamilton, quien ha firmado la peor temporada de su carrera sin lograr situarse ni una sola vez en las 24 citas entre los tres primeros de un Gran Premio. El nuevo curso que arranca en menos de dos meses es la oportunidad de Ferrari de recuperar sensaciones.

Aunque sobre la órbita de Maranello se escuchen informaciones que apuntan en todas direcciones, la única certeza es que el nuevo reglamento que estrenará la competición en 2026 pondrá a todos los equipos del 'paddock' en situaciones similares, obligándoles a reinventarse en el curso más cargado de cambios y novedades que se recuerda.

"El nuevo reglamento igualará el juego, mi segundo año en Ferrari será crucial", es la tremenda declaración con la que Hamilton se dirigía a la prensa confirmando que su futuro en 'Il Cavallino' pende de un hilo, y que las nuevas normas influirán mucho en la parrilla.

Estas novedades "deberían venirle bien" al británico, especialmente el nuevo sistema de aerodinámicas activo. "Este año conozco a mi equipo y cómo operan. He sido capaz de aportar en la producción del coche de 2026", aclaraba el ex de Mercedes, satisfecho con el desarrollo de la pretemporada.

Por último aprovechó para acordarse de Fernando Alonso, para recalcar su capacidad de adaptación: "En mi primera carrera de Fórmula 1 acabé tercero. Como 'rookie' le seguí el ritmo a mi (entonces) compañero, Fernando Alonso". Y compara su actual situación con su llegada a Mercedes: "En mi segunda temporada de Fórmula 1 gané el campeonato, después de unirme a Mercedes en 2013 me adapté en mi primer año y gané más mundiales".