Uno de los jefes de Ducati advierte sobre el peligro de Honda: "Van a volver"

Davide Barana, director técnico de Ducati, dice que el equipo Honda puede volver a ser el más rápido con el nuevo reglamento de MotoGP.

El nuevo reglamento de MotoGP que se estrenará en 2027 es una auténtico incógnita en cuanto al rendimiento de las motos. Los que ahora están arriba podrían verse atrás y al revés. En Ducati ya advierten sobre el "regreso" de la Honda, que podría ser una de las motos más competitivas.

Davide Barana, director técnico de Ducati, ha dicho en palabras que recoge 'Motosan' que espera a Honda arriba: "Algunos han hecho un final de temporada muy competitivo así que espero que podrían partir al menos desde allí, veremos cómo han trabajado ellos y ahora será difícil decir. Honda perderá las concesiones, así que seguramente volverán".

En Ducati ya trabajan en la moto del futuro, seguramente con Marc Márquez como piloto: "Estamos trabajando porque es un proyecto que va en paralelo".

"En el motor ya estamos mucho más adelantados porque ese tiene una gestación más larga. En el chasis aerodinámica nos estamos tomando un poco más de tiempo también; porque al final el cambio de proveedor a Yamaha nos ha revuelto un poco las cartas. Si hubiera sido Michelin habría sido oportuno también partir con cierto anticipo pero Pirelli son nuevos así que también está ese elemento en el cual estamos trabajando... pero afectará mucho seguramente", explica Barana.

Las motos cambiarán radicalmente: "Dado que el año próximo tendremos un reglamento completamente nuevo para los motores, esto impone un rediseño completo del motor para el año que viene. Como es un esfuerzo muy grande, nosotros los constructores todos decidimos junto con la federación bloquear el desarrollo de los motores actuales".

"Por lo tanto el motor de este año es efectivamente idéntico al motor del año pasado, sin embargo hay algunos componentes que no están sellados, pero que pueden influir en el rendimiento del motor", cierra uno de los jefes de la marca de la ciudad italiana de Bolonia.