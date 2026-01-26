Ahora

El descomunal dato de Alcaraz en Grand Slams que aumenta su favoritismo para el Open de Australia

El murciano presenta un ratio de victorias espectacular en los 'Majors'. Más allá de los triunfos, también destaca cómo gana. Sus rivales sufren de lo lindo para hacerle un set a Carlitos.

Carlos Alcaraz continúa en su firme andadura por el Open de Australia. El número uno del mundo se enfrentará en cuartos de final del primer 'Major' del año a Álex de Miñaur, número seis del mundo. El público se posicionará a favor de su tenista. Álex, único jugador australiano aún vivo en el torneo, tendrá a toda la Rod Laver Arena en su favor.

Sin embargo, Carlos y los datos que lleva registrando en 'Grand Slams' deberían preocupar, y mucho, a De Miñaur. Alcaraz es prácticamente imbatible en torneos grandes. Ha ganado 33 de los últimos 34 sets que ha disputado. Durante este Open de Australia, el murciano aún no ha cedido una sola manga.

Además, diez de sus últimas once victorias han sido sin ceder un solo set en todo el encuentro. Las estadísticas auguran un oscuro futuro para cualquier rival de Alcaraz en 'Grand Slams' y la realidad es que es muy complicado vencer a Carlitos en un partido al mejor de cinco sets.

De Miñaur será el encargado de intentar romper esa increíble racha del número uno del mundo. Aunque el público vaya a estar incondicionalmente del lado del australiano, los número, los datos y el nivel al que llega Alcaraz no predicen un feliz desenlace para el anfitrión.

