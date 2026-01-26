Aston Martin anuncia los días que estará en los test de Barcelona

La escudería británica ha comunicado que probará el AMR26 esta semana durante solo dos días. El retraso en el diseño del monoplaza ha terminado costándole al equipo un día de test.

Fernando Alonso ya sabe cuando se subirá al AMR26. El piloto asturiano, junto a Lance Stroll, probarán el nuevo monoplaza para esta temporada en los test de Barcelona de esta misma semana. La escudería británica lo ha comunicado en un escrito publicado en sus redes sociales el mismo lunes que comenzaban las pruebas en el circuito de Montmeló.

Escuderías como Red Bull, Cadillac, Alpine, Mercedes o Audi ya han comenzado a probar los coches para este año. Sin embargo, Aston Martin ha comunicado que no llegará a la ciudad condal hasta este jueves y que tienen previsto probar el AMR26 durante la propia jornada del jueves y la del viernes.

"El AMR26 estará en Barcelona a finales de esta semana para las pruebas. Nuestra intención es correr jueves y viernes", ha publicado la escudería en sus redes sociales.

Por tanto, Fernando Alonso tendrá dos días para probar el nuevo Aston Martin sobre el que tanta expectación hay puesta de cara este curso. El retraso en la llegada del equipo a Barcelona podría haber sido por algunas dudas en el diseño del chasis. Aún así, las sensaciones transmitidas por Alonso en estos primeros test serán fundamentales para el futuro desarrollo del coche.