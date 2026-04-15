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No cree en el proyecto

Un ex de la F1 califica de "lamentable" la situación de Aston Martin y Honda: "Hasta 2027..."

Martin Brundle, expiloto de la Fórmula 1, reconoce que lo que está viviendo Fernando Alonso es "una pesadilla".

Aston Martin Aston Martin Getty

Fernando Alonso sólo ha podido terminar una carrera en este inicio de temporada. Lance Stroll, ninguna. Esa es la situación que tiene Aston Martin y Honda con estas nuevas normas de la Fórmula 1. El proyecto está resultando un auténtico fracaso y no encontrará solución en el corto plazo.

El expiloto Martin Brundle, en 'Sky Sports F1', ha calificado de "lamentable" la situación que están viviendo.

"Es una pesadilla, se mire por donde se mire, no tienen ni velocidad ni fiabilidad. Y en estos tiempos de calendarios de campeonatos de Fórmula 1 tan apretados y límites de presupuesto, va a ser muy difícil revertir la situación a tiempo, y primero tienen que averiguar qué hacer", dice Brundle.

Pide a Honda darle una vuelta a la plantilla para "poner a la gente adecuada": "Tienen que poner a la gente adecuada en Honda, darle la dirección correcta. La situación no va a mejorar hasta 2027. Es un espectáculo lamentable, y no nos queda más remedio que presenciar ese sufrimiento".

"Una categoría distinta..."

Hay tanta distancia entre los mejores coches y Aston Martin, que Brundle dice que compiten en categorías distintas: "Por supuesto que mejorarán hasta cierto punto, pero a veces les faltan tres o cuatro segundos por vuelta. Es decir, están en una categoría completamente distinta a la de los líderes. Así que, estén atentos, pero aún falta tiempo".

Sí apuesta por una mejora del Aston Martin, pero no cree que puede llegar ya en esta presente temporada.

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