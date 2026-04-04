Un expiloto, "aburrido" de las continuas quejas de Verstappen: "La F1 seguirá adelante si se va"

Martin Brundle se ha posicionado en contra del neerlandés en su lucha personal contra el nuevo reglamento de la F1 y comentaba los posibles escenarios futuros del actual piloto de Red Bull.

Está claro que la nueva normativa de la Fórmula 1 no tiene contento a Max Verstappen. El neerlandés ha manifestado en repetidas ocasiones su disconformidad con la nueva competición. A través de bromas, quejas y todo tipo de gestos que han mostrado su visible desencanto con un nuevo reglamento.

Este priorizaría la gestión energética por encima de la habilidad de los pilotos, o eso opinan no solo el tetracampeón mundial sino también otros pesos pesados del 'paddock' como Fernando Alonso o Lando Norris. Sin embargo Max ha sido de lejos la voz principal ante esta medida, tanto que hasta han surgido rumores de una posible retirada del neerlandés de la competición. Sobre el escenario ha ofrecido su punto de vista el expiloto Martin Brundle, al que le parece un discurso "un poco aburrido".

El vencedor de las 24 Horas de Le Mans en 1990 ponía en valor el peso de Verstappen en la Fórmula 1: "Echaría muchísimo de menos su talento, su velocidad generacional y su control del coche son algo que muy pocas personas en la historia del automovilismo han tenido. Es bastante extraordinario". Sin embargo, el británico se posicionaba de lado de la FIA: "O se va o deja de hablar de ello, porque las cosas son como son".

También comentó para 'Sky Sports' la posibilidad de una salida de Max de Red Bull para recalar en Mercedes, con el coche más competitivo de la parrilla actual: "Mercedes está diciendo que no hay sitio por el momento, así que no sé muy bien qué haría él". Y sentenciaba con una frase demoledora: "Nadie es indispensable en este negocio".

"He visto a muchas personas increíbles pasar por este deporte y que ya no están con nosotros o han pasado a dedicarse a otra cosa y el deporte sigue adelante. Hay un montón de Antonellis, Bearmans y Lindblads que harían el trabajo increíblemente bien por un 1 % del sueldo", detallaba Brundle, muy pendiente de los jóvenes del 'paddock'. Y para cerrar, concluía con una resolución muy certera: "El deporte seguirá adelante si Max decide marcharse, mientras tanto está causando bastante revuelo, aunque todos sabemos que así es Max".