La FIA programa una reunión de urgencia tras el accidente de Bearman en el GP de Japón

Así fue el tremendo accidente de Bearman que retrata a la Fórmula 1

El organismo regulador de la Fórmula 1 se plantea cambiar algunas normas aprovechando el parón por la cancelación de Bahréin y de Arabia Saudí.

El accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón ha preocupado a la FIA. La falta de velocidad de Franco Colapinto, que en ese momento estaba recargando la batería, provocó que el Haas se fuera al césped y acabara sufriendo un accidente muy severo.

Por lo que el organismo regulador de la Fórmula 1 ha programado una reunión de urgencia en este parón de la competición. Esto dice el comunicado enviado a los medios: "Se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si se requieren ajustes".

"A raíz del accidente sufrido por Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y dado que las elevadas velocidades de aproximación contribuyeron al mismo, la FIA desea aportar las siguientes aclaraciones: l reglamento de 2026 ha sido objeto de debates continuos entre la FIA, los equipos, los fabricantes de unidades de potencia, los pilotos y la FOM. Por su diseño, este reglamento incluye una serie de parámetros ajustables, especialmente en relación con la gestión de la energía, que permiten su optimización basándose en datos del mundo real", dice la nota de la FIA.

Habrá una "revisión" de las normas: "La posición constante de todas las partes interesadas ha sido que se llevaría a cabo una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes".

"Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si se requieren ajustes", cierra la nota.

Aprovechando el parón por la suspensión de las carreras de Bahréin y Arabia Saudí, la FIA se reunirá para tomar decisiones sobre la peligrosidad de estas nuevas normas.