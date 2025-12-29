Así queda el ranking de mejores pilotos según los jefes de equipo: sorprende la posición de Alonso y Sainz

Los 'team principal' de cada una de las escuderías han sometido a voto una clasificación de mejores pilotos según el rendimiento mostrado esta temporada. Fernando escala muchos puestos respecto al año pasado y Carlos quizás merezca algo más dado su nivel con el Williams.

La Fórmula 1 ha puesto fin a una nueva y emocionante temporada que terminó con Lando Norris alzando el título de campeón en la última carrera del año. Fue precisamente ese GP de Abu Dhabi donde se disfrutó de una pelea a tres bandas por el Mundial. Tanto el propio Lando como Max Verstappen como Oscar Piastri llegaron al último fin de semana del curso con opciones de coronarse.

Fue el británico quien también se llevó el 'gato al agua' pero Lando se ha visto superado por Max en otra clasificación. Los jefes de equipo han votado para decidir los diez mejorez pilotos de 2025 y en ese ranking es el neerlandés quien aparece encabezando la tabla. Cada uno de los 'team principal' otorga puntos a cada uno de los pilotos con una puntuación igual que en las carreras (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1).

En esta ocasión, ni Fred Vasseur (jefe de Ferrari) ni Laurent Mekies (jefe de Red Bull) han votado. A Verstappen y Norris les siguen Piastri y George Russell. El australiano se coloca tercero ganando una posición con respecto a la temporada pasa, el de Mercedes suma dos más.

Justo por detrás aparecen Fernando Alonso y Carlos Sainz. El asturiano ha vuelto a demostrar su experiencia e inteligencia en pista y eso se ha visto reflejado en los votos. Sube cuatro posiciones con respecto al curso pasado. Carlos es sexto (fue quinto en 2024) después de un año en el que ha terminado dando un nivel altísimo.

El gran derrotado es Charles Leclerc que es séptimo perdiendo cuatro posiciones. Le siguen Oliver Bearman e Isack Hadjar en reprensentación de los 'rookies'. Nico Hulkenberg ocupa la décima posición.

Ranking Mejores Pilotos según Jefes de Equipo:

1. Max Verstappen

2. Lando Norris

3. Oscar Piastri

4. George Russell

5. Fernando Alonso

6. Carlos Sainz

7. Charles Leclerc

8. Oliver Bearman

9. Isack Hadjar

10. Nico Hulkenberg