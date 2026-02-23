Identifican a 56 exiliados de la Guerra Civil (la mayoría niños) olvidados en fosas comunes en Francia: consulta la lista de nombres

Identifican a 56 exiliados españoles de la Guerra Civil que murieron en el campo de refugiados de Grenoble

Los detalles Se les abandonó a su suerte, en unas condiciones de insalubridad, hambre y frío que acabaron con ellos. 56 refugiados españoles, incluidos 45 niños, murieron en seis meses, y sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común en el cementerio de La Tronche (Francia). Hoy, por primera vez, salen a la luz sus nombres.

Miles de españoles se exiliaron a Francia durante la guerra civil española. En enero de 1939, la caída de Barcelona provocó una de las mayores oleadas de refugiados que buscaban escapar de la muerte. Sin embargo, muchos encontraron su final en el país vecino. Es la historia menos contada, la del trato que recibieron muchos españoles huídos del fascismo en Francia.

Seis meses fue el tiempo que estuvo activo el campo de concentración de Grenoble, donde 2.550 españoles fueron retenidos en su exilio a Francia. Entre febrero y julio de 1939, los refugiados españoles vivieron en un hacinamiento extremo, sin posibilidad de salir.

Se les abandonó a su suerte, sin conocer el idioma y en una condiciones de insalubridad, hambre y frío que acabaron con muchos. 56 refugiados españoles, incluidos 45 niños, murieron en seis meses, y sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común en el cementerio de La Tronche. Ahora una lápida se ha erigido en memoria.

Léa Barril, doctoranda en la Universidad de Grenoble, ha investigado las oleadas migratorias desde España. Fueron enterrados primero en las fosas comunes y durante cinco años quedaron ahí. Después fueron exhumados y trasladados al osario de manera anónima. Bajo ocho losas y sin ninguna identificación han reposado durante más de 80 años sus restos. "Ni una placa ni nada. Es una memoria disuelta en una tierra común", señala.

Nardo Cedo, familiar de supervivientes del campo de Grenoble, explica que no había qué comer, había insalubridad, miseria y enfermedades como la sarna. Otra familiar de supervivientes, Carmen Sánchez, recuerda que estaban muy mal, con piojos y todo lo que te puedes encontrar cuando no hay higiene.

Fue un recorte de prensa de la época sobre la muerte de algunos refugiados españoles lo que llamó la atención de esta investigadora francesa, que trató de arrojar luz sobre ese suceso. Léa Barril comparó registros de defunción y también intentó hispanizar los nombres y apellidos.

Vicente Gimeno, Dolores Fernandez o Jose Baró, son solo algunos de los nombres que vuelven a tener dueño. En España, hoy es la primera vez que sale a luz esta lista. Ahora Léa Barril,quiere "que las familias puedan saber que ahí están enterrados", para nunca olvidar que existieron.

Del total de 56 enterrados en esa fosa, 25 habían nacido en Cataluña, seis en el País Vasco, tres en Aragón, tres en Castilla-La Mancha, dos en la Región de Murcia, dos en Cantabria, uno en Andalucía, uno en Asturias, uno en la Comunidad Valenciana y uno en Madrid. Tres nacieron en Francia y ocho en un lugar no especificado.

Atendiendo al sexo y a sus edades, 45 eran niños y niñas menores de 21 años. Y había seis mujeres y cinco hombres.

Estas son las 56 identidades recuperadas:

Juliana Mariana SANTOS NOGUERALES, 8 años (Madrid)

Fernanda VIEJO SEGURA, 4 meses (Barcelona)

María PEIDRO GUIL, 2 años (Lérida/Lleida, Cataluña)

Palmira REMUGOSA TERRIDA, 65 años (Mendrera [sic])

Orquídea HERRADA CAHUE, 11 meses (Barcelona)

Federico Teodoro SCHMIDT CASTILLO, 8 meses (Almansa, Castilla La Mancha)

Violeta FLORES ALONSO, 2 años (Tarragona)

Dolores FERNÁNDEZ PÁEZ, 23 años (Los Alcázares, Murcia)

Petra MARTÍN Del OLMO, 20 años (Huecas, Castilla La Mancha)

Pedro URKIZU ZABALA, 4 meses (Barcelona)

Francisco CALVERAS RAURICH, 61 años (Llansá/Llançà, Cataluña)

Luis Pepe GONZÁLEZ GÓMEZ, 4 meses (Tona, Cataluña)

Tomasa ZABALETA, 52 años (Vergara/Bergara, País Vasco)

Alejo GARAY LARRUCEA, 69 años (Lekeitio, País Vasco)

Alberto TRENC PIQUÉ, 10 meses (Alcampell, Aragón)

Violeta MERLO ROS, 8 meses (Barcelona)

Progreso RODRÍGUEZ SAMID, 1 año (Barcelona)

Francisca FERNÁNDEZ ABASCAL, 1 año (Bessèges, Occitania, Francia)

Montserrat BUHIGAS del PUECH, 10 meses (Guadalajara, Castilla La Mancha)

Juan CARMONA ÁLVAREZ, 4 meses (Gerona/Girona)

María de las Nieves SORIA SERRANO, 1 año (Sabadell)

Generosa Rosa FABREGAT GARCÍA, 41 años (Alès, Castellón [sic])

Antonio MORENO del BOSQUE, 7 meses (Reus, Cataluña)

Faustina PEÑA MARTÍN, 26 días (La Tronche, Auvernia-Ródano-Alpes, Francia)

Juan MILÁN BELTRÁN, 11 meses (Esparraguera/Esparreguera, Barcelona)

Floreal NAVALÓN SÁNCHEZ, 1año (Barcelona)

Miguel PAREDES GÁLVEZ, 1 año (Málaga)

José ESCRIVANO GARCÍA, 8 meses (Barcelona)

MANZANARES LERA, fallecida al nacer (La Tronche, Auvernia-Ródano-Alpes, Francia)

Encarnación LERA EGUÍA, 18 años (Zaldibar, País Vasco)

María MARAÑA GUTIÉRREZ, 1 año (Santander, Cantabria)

Julia ANDA VILLASCUSA, 1 año (Bilbao)

Isabel EXPÓSITIO RAMÍREZ, 6 meses (Llavorsí, Cataluña)

Flor POLO UPE, 7 meses (Fals, Cataluña)

Ginés LAFUENTE FERNÁNDEZ, 2 años (Murcia)

Porfiria MURILLO GUTIÉRREZ, 6 meses (Barcelona)

Lolita GARBÉ PADILLA, 8 meses (Barcelona)

Juan PINOS LÓPEZ, 1 año (Asturias)

Vicente Miguel SERVERA, 4 años

Pilar Lourdes SEGURA ALBESA, 9 meses (Reus, Cataluña)

Vicente GIMENO MIÑANA, 66 años (Cervera del Maestre, Comunidad Valenciana)

Agracia TORNOS ARILLA, 6 meses (Gérone/Girona)

Nuri CABRERA BARAFÓN, 1 año (Calaf, Cataluña)

Ángel DÍEZ GARCÍA, 12 años (Bilbao)

Iñaki BEASKOETXEA GALDÓS, 5 años (Santa María de Lezama, País Vasco)

Pedro TRUEBA DIEGO, 15 años (Solares, Cantabria)

Floreal PÉREZ CASAS, 5 meses (Barcelona)

Bienvenida LLORENS, 60 años

Pilar LUNA ARGÜEZ, 1 año (Loporzano, Aragón)

Luis CASANOVAS IZCO, 11 meses

Paquita VAQUERO RODRÍGUEZ, 2 años

Rafel POLONIO GÓMEZ, 2 años (Alquillo [sic])

José PÉREZ PONTE, 1 año (Gironella, Cataluña)

Alberto BALTASAR, 84 años José BARÓ RUBIO, 82 años (Ponts, Cataluña)

Esperanza BOLLEO GARCÍA, 52 años (Zaragoza), enterrada en el cementerio de Grenoble.

