¿Qué va a desclasificar el Gobierno? Más de 100 documentos para desvelar la verdad sobre el 23F

Según fuentes del Gobierno consultadas por laSexta, el miércoles se publicará en el BOE la orden para desclasificar más de un centenar de documentos repartidos en distintos ministerios.

El Gobierno desclasificará este martes los documentos del intento de golpe de Estado del 23F con el objetivo de "saldar una deuda histórica con la ciudadanía", en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El anuncio a primera hora de este lunes busca arrojar luz y verdad a uno de los episodios más oscuros de nuestra democracia, quedando la incógnita de si veremos grabaciones de llamadas intervenidas o informes de inteligencia.

Según confirman fuentes del Gobierno consultadas por laSexta, habrá más de un centenar de documentos repartidos en distintos ministerios. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la orden para desclasificarlos este miércoles y estarán disponibles en la página web oficial de Moncloa a partir del mediodía.

Son documentos que llevan 45 años bajo llave y que podrían darnos más detalles de lo que ocurrió ese 23 de febrero. En particular, consideran los historiadores, aportarían más luz las comunicaciones entre Moncloa, la Casa Real y los militares; también las llamadas que el propio Antonio Tejero recibió en medio del golpe de Estado, como la de Juan García Carrés, exdirigente del sindicato vertical, animando a Tejero a no rendirse.

Será igualmente relevante el sumario judicial: 89 legajos custodiados en el Tribunal Supremo y a los que solo han tenido acceso algunos historiadores. Se incluye la sentencia condenó a Tejero y a Milans del Bosch por su intento de forzar mediante un golpe de Estado un cambio político en España. También a Alfonso Armada por aprovechar la situación para imponer un Gobierno bajo su mando.

Estos legajos también incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.

En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como "alto secreto"; a los 35 años para los clasificados como "secreto"; entre siete y nueve años para la información "confidencial" y entre cuatro y seis años para la información "restringida".

