MotoGP
El análisis de Jorge Martín ante el inicio del mundial: "Me faltan dos o tres décimas..."
El piloto de Aprilia cree que todavía está un poco lejos de los que aspiran al título mundial de MotoGP: "Me falta hacer vueltas y carreras".
Después de un año casi en blanco por las lesiones, Jorge Martín quiere competir. Si su cuerpo se lo permite, sabe que con esta Aprilia puede dar guerra. Pero quiere ser cauto. Primero ser capaz de rodar y después pensar en resultados y en mirar a los pilotos de arriba.
Reconoce Jorge que está a unas décimas de los mejores tiempos: "He sido constante, pero aún me faltan dos o tres décimas de segundo con respecto a los mejores. En la vuelta rápida aún tenía margen en algunos puntos, pero aun así he sido rápido".
El mundial de MotoGP arranca este fin de semana en Tailandia, donde se han celebrado los últimos test d pretemporada: "Siento que he dado un gran paso adelante con respecto a la temporada pasada, sobre todo en la frenada".
"Con esta moto podré sacar todo mi potencial, solo me falta hacer vueltas y carreras. Para mi estilo de conducción, la RS-GP es muy natural, no necesito hacer nada diferente a lo que hacía antes. Estoy contento con estas pruebas, aunque no quiero ser demasiado optimista porque esta es una pista especial, pero las primeras sensaciones han sido muy, muy positivas", explica el campeón del mundo en el año 2024.
Deja claro que no se quiere poner objetivos: "Quiero ir día a día y carrera a carrera, todo lo que venga me parecerá bien. Pero, viendo estos dos días de pruebas, creo que será un año en el que me divertiré".
Aprilia es una de las motos favoritas. Quizá la única que pueda plantar cara a las Ducati. Y si Martín está en forma, se colará en la pelea.