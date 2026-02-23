Mensajes durante cuatro meses, tres denuncias y una supuesta venganza: el presunto acoso sexual del exalcalde de La Algaba (Sevilla) a un menor

El alcalde de La Algaba en una imagen de archivo

Mientras tanto... El exalcalde Diego Manuel Agüera defiende su inocencia y asegura que los mensajes están "sacados de contexto".

Diego Manuel Agüera, exalcalde socialista de La Algaba, enfrenta acusaciones de presunto acoso sexual a un menor, las cuales él califica como una "venganza personal" de un empleado público. Tras 15 años en el cargo, Agüera dimitió, defendiendo su inocencia y afirmando que nunca acosó a nadie. Las acusaciones incluyen insinuaciones y propuestas de encuentro con un menor, respaldadas por mensajes que Agüera asegura están fuera de contexto. Las investigaciones, una de la Fiscalía y otra de la Guardia Civil, se iniciaron tras denuncias del exdirector de la Escuela de Tauromaquia y de los padres del menor.

El ahora exalcalde socialista de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ha defendido que la acusación contra él por presunto acoso sexual a un menor es una "venganza personal de un empleado público". Enfrenta ahora dos investigaciones, una de la Fiscalía y otra de la Guardia Civil, por estos presuntos hechos. Asimismo, habría otra denuncia contra él en el canal interno del PSOE.

Después de ejercer como alcalde de esa localidad sevillana durante 15 años, Agüera ha dimitido este lunes. Según la denuncia a la que ha accedido 'El Mundo', Agüera se habría insinuado a un menor, con mensajes como "si fueras mayor de edad..." e incluso habría llegado a plantear un encuentro con él.

Sin embargo, el exalcalde ha defendido su inocencia y ha abandonado su cargo aplaudido y arropado por los suyos. "Nunca jamás en ningún caso he acosado, perseguido o coaccionado a ningún vecino o vecina de este pueblo", ha asegurado en su despedida.

Además, ha asegurado que estos mensajes están fuera de contexto y que son una venganza personal de un empleado público. En concreto, ha señalado a Manuel Carobanell, exdirector de la Escuela de Tauromaquia de La Algaba a la que iba la presunta víctima.

Según el exalcalde, cuando el Ayuntamiento anunció el cierre de la escuela el pasado diciembre, él se negó a volver a su puesto de peón municipal y, ha asegurado, comenzó su venganza.

Dos investigaciones

El denunciante ha relatado que las supuestas conversaciones con el exdirector de la Escuela de Tauromaquia se dieron entre octubre de 2024 y enero de 2025 y que el menor se lo contó hace un año. La presunta víctima le envió los mensajes, que él los guardó.

En enero se presentó la primera denuncia contra Argüella a través del canal interno del PSOE y de forma anónima. Según adelantó 'El Mundo', en esa denuncia constaba que supuestamente el ahora exedil se insinuó al menor, le solicitó información sexual explícita e incluso le propuso un encuentro que finalmente no habría llegado a producirse.

Sin embargo, un mes después, y según ese mismo medio, no se había hecho nada con la denuncia.

Tras filtrarse la existencia de dicha acusación, apareció el supuesto testigo: Manuel Carbonell. Además de interponer una denuncia ante la Fiscalía, aportó los pantallazos de esos presuntos mensajes sexuales del exalcalde al menor y el Ministerio Público abrió una investigación.

Posteriormente, los padres del menor también denunciaron ante la Guardia Civil. De ahí las dos investigaciones abiertas contra el exalcalde.

