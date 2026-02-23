'BBC' desgrana el pánico que se vive en Aston Martin: "El motor Honda va tan mal que..."

En un artículo publicado por el citado medio detallan todos los problemas que se ha encontrado Aston Martin en la pretemporada. Y sí, son muchos.

Aston Martin ha descubierto en esta pretemporada muchos problemas en el AMR26. Son el equipo que menos ha rodado, incluso menos que Cadillac, y tampoco han encontrado tiempos rápidos. El principal factor que les retrasa es el motor Honda, que no es ni fiable ni competitivo.

La 'BBC', en un artículo que explica los problemas de la escudería verde, se centran en el motor y también se preocupan por un Fernando Alonso que podría revivir los problemas del pasado con McLaren-Honda.

Así lo dice el citado medio: "Con la leyenda del diseño Adrian Newey al mando, Honda y el dinero de su multimillonario propietario Lawrence Stroll y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, todos los ingredientes para el éxito parecen estar allí, pero...".

"El nuevo coche, retrasado por la llegada de Newey hasta marzo del año pasado, es poco competitivo y difícil, y el motor carece de potencia y es poco fiable. Aston Martin fue el que menos vueltas de prueba completó, y parece que incluso podría estar en peores condiciones que el nuevo equipo Cadillac, que preveía quedar último este año", detallan.

El motor es el gran problema: "El motor Honda va tan mal que al equipo le cuesta determinar su estado y, por lo tanto, cómo mejorarlo. Esto se ve agravado por el hecho de que la primera caja de cambios interna de Aston Martin no se comunica correctamente con el motor y sigue comportándose de manera extraña, lo que hace la vida aún más difícil para los conductores".

Y sobre Fernando Alonso, que termina contrato a finales de la presente temporada, hablan de un regreso al pasado: "Para Fernando Alonso, todo esto debe de traer consigo una dolorosa sensación de déjà vu. Pasó tres años dolorosos en McLaren cuando Honda no estaba lo suficientemente preparada para su regreso a la F1 en 2015".