¿Qué está pasando en México? Así está el país tras la caída de 'El Mencho'

La Guardia Nacional de México, en Ciudad de México, cerca del lugar al que han trasladado el cuerpo de 'El Mencho'

Bloqueos, incendios, violencia, robos... la caída de 'El Mencho' ha agitado el avispero mexicano y en diferentes puntos del país se han activado medidas de seguridad hasta que se restablezcan condiciones adecuadas.

La Embajada española en México ha emitido una orden para que todos los españoles en el país extremen la "precaución" ante los bloqueos y la oleada de violencia registrada en varios estados del país a raíz de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco y uno de los narcos más buscados por Estados Unidos. También Estados Unidos, además de Canadá e incluso Rusia han lanzado también sendas alertas mientras que varias aerolíneas han llegado a suspender temporalmente sus rutas aéreas a algunos puntos del país, como Air Canada con Puerto Vallarta o la estadounidense United, también con Puerto Vallarta y Guadalajara.

Bloqueos en todo México

Hasta las 20:00h del domingo 22 de febrero, día de la caída de 'El Mencho', el Gabinete de Seguridad mexicano informó de 252 bloqueos en todo el país, aunque la mayoría de ellos (90%) ya habían sido desactivados. La mayor parte de los bloqueos han tenido lugar en el estado de Jalisco, principalmente en carreteras federales y estatales y en otras vías urbanas estratégicas.

Los bloqueos o 'narcobloqueos' forman parte de una estrategia que se realiza en carreteras de alto valor estratégico: los narcos suelen dirigirse hacia algún camión, que secuestran a punta de pistola y que utilizan para bloquear la vía en cuestión. El caos generado obliga a las autoridades a desplazarse hasta el punto en cuestión, donde se aglomeran los coches atascados.

Además de en Jalisco, también se han registrado "eventos focalizados" y "bloqueos aislados" en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha asegurado que el estado vive "horas críticas" y que aunque lo que se está viviendo tras la caída del capo es "excepcional", es importante reconocer "a la sociedad jalisciense, que desde primeras horas evitó correr riesgos innecesarios".

Vuelos cancelados en varios aeropuertos

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) anunció el domingo que el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta, una zona de recreo y vacaciones en el estado de Jalisco, quedó bajo protección de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desde el domingo, jornada en la que quedaron cancelados todos los vuelos internacionales y la mayoría de los vuelos nacionales. Muchas aerolíneas extranjeras han suspendido sus vuelos también para el lunes 23 de febrero, a la espera de que se reconduzca la situación en la zona. El aeropuerto de Manzanillo, en Colima (México), cerca de la frontera con Jalisco, se encuentra en la misma situación.

La compañía aérea mexicana Aeroméxico ha suspendido, al menos para el domingo 22 de febrero, todos los vuelos con origen o destino en las ciudades de Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco), Manzanillo (Colima) o Tepic (Nayarit).

Desde España, hay que señalar que la mayor parte de los vuelos con destino a Puerto Vallarta se realizan mediante escalas, tanto en México como en terceros países. Hacia Ciudad de México, la capital, no parecen haberse suspendido vuelos por ahora desde España.

23 de febrero: día inhábil en la Justicia mexicana

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) de México ha emitido un comunicado para respaldar a los jueces que "evalúen la necesidad de declarar el 23 de febrero como día inhábil". Los juzgados en el estado de Michoacán han sido unos de los que han decidido 'cerrar' este lunes, ante la "situación de inseguridad que prevalece en distintas regiones de la entidad".

Clases suspendidas en 13 estados de México

En el estado de Jalisco también se han suspendido las clases presenciales "en todas las instituciones de educación superior", así como las actividades programadas en las sedes de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento. También los polideportivos a cargo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo están cerrados "hasta nuevo aviso".

La suspensión de clases no afecta únicamente a Jalisco: según la prensa mexicana, hasta en 13 estados se han suspendido las clases presenciales, como en Oaxaca, Colima, Veracruz o Puebla, entre otros.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha ordenado que las clases, al menos durante la jornada del 23 de febrero, sean a distancia y online en las escuelas de estudios superiores de Morelia (Michoacán), León (Guanajuato) y Juriquilla (Querétaro), mientras que el resto tendrán "actividades normales". Aun así, han pedido a los estudiantes que planeaban regresar este lunes o el martes a los diferentes campus universitarios de la UNAM que permanezcan en sus hogares "hasta que se restablezcan las condiciones adecuadas para sus traslados", al tiempo que han pedido al personal académico que sean "flexibles" con las asistencias y evaluaciones de los alumnos.

El cadáver de 'El Mencho', a Ciudad de México

Un convoy escoltado trasladó el cuerpo de 'El Mencho' desde Tapalpa (Jalisco) hasta la capital, donde llegó a la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para su posterior autopsia. El Gobierno de CDMX ha hecho un llamamiento a la calma y ha explicado que, en colaboración con el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz y el Gobierno Federal, y con el fin de "garantizar la seguridad de las y los capitalinos", la ciudad continúa funcionando en la más absoluta normalidad.

"Todas sus oficinas e instituciones públicas, así como los sistemas de transporte y servicios en general funcionaron con normalidad y así continuarán para este lunes", han indicado desde el Gobierno. Han subrayado que ninguna de las líneas del sistema de transporte colectivo (Metro, metrobús, tren ligero, cablebús...) están afectadas y que todos los servicios de salud (hospitales y clínicas) y educativos se llevan a cabo con normalidad este lunes. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha pedido "calma" y, sobre todo, que los ciudadanos se informen "por fuentes oficiales".

Muertos y detenidos en el operativo contra 'El Mencho'

En el operativo lanzado en Tapalpa (Jalisco) para capturar al narcotraficante 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, han muerto al menos 26 personas, según el diario mexicano La Jornada. Entre los fallecidos se encuentran una mujer embarazada, 17 miembros de las fuerzas de seguridad (tanto federales como estatales) y ocho presuntos miembros del cártel. Según la información a la que tuvo acceso el citado diario, la mujer fue víctima de un tiroteo registrado en la avenida de la Mancha y Covadonga, en Zapopan. Estaba embarazada de tres meses.

En cuanto a las detenciones, este mismo medio ha indicado que al menos 27 personas han sido arrestadas hasta la fecha, muchas de ellas por los actos violentos que sucedieron al operativo, también por los actos de saqueo y robos en algunas de las tiendas afectadas en la zona.

Participación de EEUU en el operativo contra 'El Mencho'

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado que la Inteligencia estadounidense apoyó al Gobierno mexicano en el operativo contra el "infame narcotraficante" y líder del cártel, un "objetivo prioritario" para los dos países. "Era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país", ha señalado la portavoz.

Leavitt ha asegurado que en 2025 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este cártel como organización terrorista "porque eso es exactamente lo que es". "El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a hacer frente a la Justicia que merecen desde hace mucho tiempo", ha explicado la portavoz.

Durante su primer Gobierno, Trump ya mostró su intención de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. A finales de 2025, entre otros, declaró al Clan del Golfo como organización terrorista, con el fin de "seguir destruyendo embarcaciones en el Caribe" hasta que Nicolás Maduro se rindiera. Poco antes había hecho lo propio con el Cártel de los Soles, grupo que vinculaba directamente con el entonces presidente de Venezuela. A principios de este mismo año, Trump confirmó que Estados Unidos había capturado a Maduro y a su mujer, a los que espera juzgar en Estados Unidos por narcoterrorismo.

