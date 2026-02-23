Vox expulsa a otros dos concejales del Ayuntamiento de Madrid en plena crisis abierta con Ortega Smith

Los detalles La formación de Santiago Abascal ha abierto un expediente de expulsión del partido, en situación cautelar, tanto a Carla Toscano como a Ignacio Ansaldo.

La dirección de Vox ha suspendido cautelarmente de militancia a Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, tras haber hecho lo mismo con Javier Ortega Smith, portavoz del partido en Madrid. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha comunicado la apertura de un expediente de expulsión para ambos. Ortega Smith ha declarado que luchará por su puesto, incluso en la justicia, acusando al partido de inventar "mentiras" para expulsarlo. A pesar de las tensiones internas, Ortega Smith se reafirma como portavoz, contando con el apoyo de Toscano y Ansaldo. El alcalde Martínez-Almeida ha señalado que solo el grupo municipal puede destituir a Ortega Smith.

La dirección de Vox ha suspendido cautelarmente de militancia tanto a la portavoz adjunta del grupo municipal en Madrid, Carla Toscano, como al concejal Ignacio Ansaldo, como ya hiciera con el portavoz de la formación en la capital, Javier Ortega Smith.

La secretaría general de Vox, a cargo de Ignacio Garriga, ha remitido un comunicado al Ayuntamiento de Madrid, como ya hiciera el jueves pasado con respecto a Ortega Smith, donde comunica la apertura de un expediente de expulsión del partido, en situación cautelar, tanto a Toscano como a Ansaldo, de quien se da la circunstancia que ostenta el carné número uno de afiliado de Vox como socio fundador.

Javier Ortega Smith adelantaba el pasado viernes que peleará dentro de la formación política hasta donde tenga que llegar, incluida la justicia ordinaria, porque su "honorabilidad no está en venta", para acusar al partido que dirige Santiago Abascal de inventarse "mentiras" como "excusas" para tratar de echarle.

Precisamente, Ortega se ha reafirmado este lunes como "como portavoz" de Vox y ha asegurado que ni hay mayoría para relevarle dentro del grupo municipal ni tampoco división interna, aunque es conocido que cuenta con el respaldo tanto de Toscano como de Ansaldo frente a Arantxa Cabello, señalada por la dirección del partido como portavoz del grupo frente a Ortega, y Fernando Martínez Vidal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aclaraba ya días atrás a Ignacio Garriga que solo el grupo municipal puede apartar de la portavocía a Javier Ortega Smith, esto es, ni el partido ni el Consistorio, para poner en tela de juicio el "lío monumental" en el que se han metido.

Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, dos apoyos de Ortega Smith

Esta suspensión cautelar se produce después de que Ignacio Ansaldo y Carla Toscano desacataran la decisión de la dirección nacional del partido de designar como nueva portavoz en el Ayuntamiento a Arantxa Cabello.

Fuentes de Vox han confirmado a Servimedia que es el Comité de Garantías quien ha tomado esta decisión. Tras este nuevo movimiento de Vox, solo quedarían los concejales Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal como concejales avalados por la dirección nacional para representar a la formación en el Ayuntamiento, a un día de que se celebre el próximo Pleno ordinario.

No obstante, Javier Ortega Smith, sigue siendo el portavoz del grupo, hasta que una votación de los cinco concejales decida por mayoría que es otro, o hasta que se expulse del partido a Ortega, Toscano y Ansaldo.

"Se nos está llevando a una situación absurda"

Carla Toscano se ha pronunciado sobre esta decisión del partido, señalando que se les está llevando a una situación "absurda". "Se me ha suspendido e inhabilitado por no aceptar una situación imposible: apoyar la destitución injusta e ilegal de mi compañero Javier Ortega como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", ha destacado.

De esta forma, ha defendido que no se pueden acatar instrucciones que "rompen con las normas y el funcionamiento democrático" que deben regir los grupos municipales, ni instrucciones que atacan de manera arbitraria a "una persona inocente" que "se ha dejado la piel" por el partido.

"No me respetaría a mí misma y merecería el desprecio general si para mantener mi puesto traicionara a mi conciencia y fuera cómplice de una injusticia", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para hacer una reflexión. "Quizás va siendo hora de que nos planteemos si queremos políticos que acepten órdenes aunque sean injustas o ilegales por encima de la conciencia, de la lealtad y de las reglas democráticas, o queremos políticos con conciencia que se jueguen el cargo por hacer lo correcto. Yo lo tengo claro: mejor sin cargo que sin integridad", ha zanjado.

