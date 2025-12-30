Red Bull reconoce que está en desventaja con su motor: "Los fabricantes ya existentes..."

Mark Rushbrook, uno de los jefes de motores de Red Bull, dice que aunque están cumpliendo los plazos, sí están en desventaja.

¿Qué equipo tendrá el mejor motor de 2026? Todos colocan a Mercedes en cabeza, con Honda y Ferrari por detrás. Y la gran incógnita será qué puede ocurrir con los motores Red Bull, que debutan en la Fórmula 1. Por eso en el equipo son prudentes y reconocen que parten con desventaja.

Mark Rushbrook, uno de los jefes de motores de Red Bull, ha dicho en 'Autosport' que sí pueden estar por detrás de sus rivales: "Sólo sería pequeña, creo. Los fabricantes de motores ya existentes tienen todos esos años de ventaja, pero sigue siendo un poco diferente con estas normas para 2026".

"Tenemos también a mucha gente experimentada que viene de otros programas. Así que si estamos un poco por detrás con el motor de combustión, no creemos que vaya a ser por mucho, lo compensaremos por otro lado", indica Mark.

En Red Bull están tranquilos con su trabajo: "Estamos cumpliendo con los plazos, donde necesitamos, pero todo tiene que encajar cuando el coche está en pista. El primer día de test es importante, la primera semana de test lo es en general, es cuando todo el trabajo de estos últimos tres años empieza a dar sus frutos".

"Siempre va a haber cierto nivel de nerviosismo o deseo cuando hay un coche nuevo o un motor nuevo en pista", señala uno de los nombres importantes del equipo Red Bull.

Con Max Verstappen han logrado cuatro títulos consecutivos. Y en este 2025 han estado muy cerca a pesar de que McLaren era superior. "Nuestras herramientas son geniales para el diseño, al igual que nuestros laboratorios para evaluar y desarrollar el hardware y la calibración va con ello, podemos simular mucho...", dice.

"Eso sí, hasta que todo está junto en un circuito de carreras actual, no has visto nada. La cuestión es qué vas a ver en pista que no hayas visto hasta ahora en el laboratorio", sentencia Rushbrook.