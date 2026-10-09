Un jefe de Aston Martin responde: ¿Le darán permiso a Fernando Alonso para correr en el Dakar?

Mike Krack, director de operaciones en pista de Aston Martin, ha afirmado que es "positivo para el automovilismo en general que los pilotos hagan eso".

Después de que a lo largo de la semana distintos medios dieran por hecha la participación de Fernando Alonso en la próxima edición del Dakar, el asturiano, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur, enfrió la posibilidad... pero no la descartó.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 dejó clara su opinión al respecto, ¿pero qué opina Aston Martin?, ¿le darían permiso?

Sobre ello le preguntaron a Mike Krack, director de operaciones en pista de la escudería de Silverstone, que afirmó que no le parecería mal.

"Leí algo sobre eso. No sé lo que pasará con Fernando el año que viene, pero en general me parece algo muy bueno. Demuestra qué tipo de enfoque tienen y qué clase de pilotos son. Con el calendario tan apretado que tenemos, ellos quieren hacer otras cosas", arrancó.

De hecho puso ejemplos de otros pilotos que también lo han hecho: "Hemos tenido a Robert [Kubica] compitiendo en rallies, a Kimi [Raikkonen] también, a Max [Verstappen] en GT3 y a Lance [Stroll] en GT3".

Si por Krack fuera, Alonso podría ir al Dakar: "Personalmente, me gusta. Creo que es positivo para el automovilismo en general que los pilotos hagan eso. Demuestra su naturaleza competitiva y, al igual que a todos nosotros, a mí también me mantendrá pegado a la televisión".

Sin embargo, la decisión no recae únicamente en él: "No soy yo quien da la aprobación final, el "sí" o el "no" sobre si tienen permiso, así que realmente no puedo confirmarlo. Lo que sí puedo decir es que, personalmente, creo que es algo positivo, porque los pilotos de carreras deben competir".