Atención a cómo desmiente Fernando Alonso que vaya a correr el Dakar

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha señalado que no es "físicamente posible" ni "compatible" la Fórmula 1 con el Dakar.

"Cuando me enfrente a ese reto lo anunciaré yo"

Al ver salir a Fernando Alonso a la rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur, la pregunta estaba clara: ¿Son ciertos los rumores que apuntan a su participación en el Rally Dakar?

Hace unos días varios medios lo dieron por hecho, incluso algunos apuntaban a que Nasser Al-Attiyah sería su compañero, pero el ovetense lo ha negado categóricamente.

"He leído esos rumores, pero no creo que sea físicamente posible. No creo que sean compatibles las exigencias de Fórmula 1 con el Dakar", ha señalado.

El piloto de 46 años ha incido en la exigencia física de la carrera más dura del mundo: "Se necesita de una buena preparación para cualquiera de estos retos. Porque aunque se haya sido competitivo en el pasado, la gente puede pensar que son fáciles, pero requieren de preparación, determinación y suerte".

Eso sí, deja la puerta abierta a participar en el Dakar en un futuro... y cuando haya teniendo el tiempo necesario para prepararse.

"Cuando me enfrente a ese reto lo anunciaré yo, no será un rumor y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado", ha zanjado.

Alonso, sobre competir en el Dakar 2027 "He leído esos rumores, pero no creo que sea físicamente posible las exigencias del Dakar y la F1" #BoxBox https://t.co/I3vCd39UTZ — DAZN España (@DAZN_ES) October 8, 2026