Fernando Alonso correrá el Rally Dakar 2027

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, que ya participó en la edición de 2020, correrá con un coche de Prodrive con el diseño de Aston Martin.

"Tal vez haya más sorpresas en las próximas semanas, hay cosas que la gente probablemente piensa que son imposibles, pero quiero encontrar los límites de lo posible": así de místico se mostró Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al GP de Baréin en Malasia de este fin de semana... y ya parece que se sabe cuál será esa sorpresa de la que hablaba el asturiano.

Según informan 'SoyMotor' y 'As', el bicampeón del mundo de Fórmula 1 participará en el Rally Dakar 2027, que se disputará entre el 1 y el 15 de enero si el conflicto en Oriente Medio lo permite.

Alonso rodará con un coche de Prodrive, antiguo Dacia (ganó el pasado Dakar con Al Attiyah al volante), y estará diseñado por Aston Martin.

Al igual que ocurrió en la edición de 2020, cuando terminó en decimotercera posición con un Toyota Hilux T1, su copiloto volverá a ser Marc Coma.

A falta de que se concreten los últimos detalles del contrato y se rubrique la firma del ovetense, todo apunta a que la semana que viene realizará los primeros entrenamientos.

A sus 45 años, una vez termine la presente temporada de Fórmula 1 y todos los pilotos se vayan de vacaciones, Alonso correrá el siempre exigente Rally Dakar antes de centrarse en la nueva temporada del 'Gran Circo'.