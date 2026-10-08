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"No la deja escapar"

Fernando Alonso, analizado por Aston Martin: "Si se le presenta una oportunidad..."

Mike Krack, jefe de operaciones de Aston Martin, ha destacado el colmillo que posee el asturiano ante cualquier oportunidad que se le presenta.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

Tras el octavo puesto de Fernando Alonso en Malasia, el mejor resultado del año para Aston Martin, los de Silverstone afrontan con ilusión la cita de este fin de semana en Marina Bay.

Puntuar en Sepang supuso "un gran impulso" y "un alivio" para el equipo, tal y como ha explicado este jueves Mike Krack.

El jefe de operaciones de la escudería considera que pueden alargar su buena racha este fin de semana en Singapur.

"No es un circuito que dependa tanto de la potencia del motor y creo que es una pista que debería sentarnos bastante bien. Aquí siempre hay que tener en cuenta el factor meteorológico. Creo que puede ser una oportunidad, pero no puedes permitirte errores. Me siento bastante confiado de cara a este fin de semana", ha señalado.

Y para ello la gran mayoría de las esperanzas están depositadas en Alonso, que ya brilló en Marina Bay el año pasado con un monoplaza que tampoco era competitivo.

"El año pasado, Fernando fue primero en los Libres 1 y cuarto en los Libres 2 y no teníamos ni el cuarto ni el primer coche", ha señalado Krack.

Hablando del asturiano, el luxemburgués destaca su colmillo: "Es uno de esos pilotos que, si se le presenta una oportunidad, no la deja escapar. Se percibe en la forma en que hacemos las reuniones de análisis y en cómo planteamos las preguntas. Se nota que siente que algo es posible... Es difícil de explicar, pero se siente".

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