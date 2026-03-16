Fórmula 1
La frase de Lance Stroll que confirma que no se esperan mejoras en Aston Martin: "Rezad..."
Lance y Fernando Alonso también abandonaron en el Gran Premio de China. Y creen que para Japón la historia seguirá siendo la misma.
Aston Martin lo está pasando muy mal. Sus coches han abandonado en China y en Australia, los dos primeros Grandes Premios de la temporada. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll han podido cruzar la línea de meta. Y no parece que esto vaya a mejorar al menos en el corto plazo.
Cuando le preguntaron a Stroll si esperaba mejoras de cara a Japón dentro de dos semanas, este dejó una frase que decía mucho: "Rezad, rezad conmigo".
Misma pregunta que le hicieron a Fernando. El asturiano no se quiso mojar y pidió que esta pregunta se la trasladaran a Aston Martin: "Preguntad en el equipo. Yo seguiré haciendo mi parte de trabajo, al prepararme física y deportivamente. Honda ojalá haga deberes y podamos ver un progreso significativo".
Lance siempre se ha mostrado mucho más pesimista que Fernando. Ya en pretemporada fue él el que levantó la mano para denunciar que lo único bueno del coche era su diseño. Y tenía razón.
La competición vuelve dentro de dos semanas. En casa de Honda, donde no se pueden permitir fallar.
Pero el objetivo, siendo optimistas, será terminar la carrera. Porque este coche no puede competir. Y Stroll lo deja claro: la única manera de progresar es que en el equipo se pongan a rezar.