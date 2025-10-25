La dura estadística que preocupa a Alcaraz en el Masters 1.000 de París

El murciano afronta su quinto intento en un torneo que, históricamente, ha resultado ser una misión imposible para los tenistas españoles y en el que nunca ha conseguido pasar de cuartos de final.

El Master 1000 de París es un torneo increíblemente hostil para los tenistas españoles. De hecho, en toda la historia del evento, sólo ha habido un campeón español,David Ferrer en 2012.

El mismísimo Rafa Nadal ha sido abucheado en diversas ocasiones cuando jugaba sobre la pista rápida de la ciudad de la luz y únicamente ha conseguido disputar una final en la que salió derrotado por el argentino David Nalbandian.

Por el momento, Carlos Alcaraz comparte la misma suerte que sus compatriotas. El murciano afronta su quinta participación en un evento en el que nunca ha superado los cuartos de final. Además, la temporada pasada cayó en octavos de final ante el tenista local Ugo Humbert.

Sin embargo, 2025 es el curso de el de El Palmar. Carlitos buscará cerrar el año con éxito en las últimas citas de la temporada. En París, empezará a competir en la segunda ronda en un enfrentamiento contra el ganador del partido entre Cameron Norrie y Sebastián Báez.

A partir de ahí, previsiblemente, el número 1 del mundo tendrá que superar a Jiří Lehečka (17) en tercera ronda, a Casper Ruud (11) en cuartos de final y a Taylor Fritz (4) en semifinales para jugarse un nuevo torneo ante Jannik Sinner (2) en la final.