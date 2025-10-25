La emotiva reflexión de Álex Márquez tras su subcampeonato de MotoGP: "Me vendo poco..."

El de Gresini certificó de manera matemática su segundo puesto en el Mundial y dejó un bonito mensaje tras la 'sprint' del Gran Premio de Malasia.

Ha sido una temporada de ensueño para los Márquez. Marc y Álex han firmado un año espectacular en cuanto a éxitos deportivos se refiere. El mayor ha conseguido su séptimo mundial de MotoGP tras superar una lesión que estuvo a punto de provocarle la retirada.

El menor ha vivido su mejor campaña en la categoría reina firmando su mejor clasificación. Álex ha cerrado de manera matemática el subcampeonato tras ser segundo en la 'sprint' del Gran Premio de Malasia por detrás de 'Pecco' Bagnaia.

El turinés se ha llevado el triunfo en Sepang que le ha servido para recuperar sensaciones. Sin embargo, solo ha podido ser testigo de un merecido segundo puesto de un Álex que ha estado por encima de él durante toda la temporada.

El menor de los Márquez fue el único a principios de año que luchó durante varias carreras de tú a tú con su hermano. De hecho, llegó a ser líder del mundial. Tras asegurarse el subcampeonato, Álex ha dejado una emotiva reflexión en la que recalca la importancia de la presencia de su hermano Marc y de tener una filosofía propia.

"Marc y yo somos muy parecidos aunque uno esté primero pero nos decimos dónde podemos mejorar. Me sé vender muy poco y por eso algunos no me valoran. No sé engañar a la gente. Es mi carácter y lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí", ha reconocido en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.