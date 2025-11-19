El archienemigo de Fernando Alonso culpa a Ferrari del bajón de Lewis Hamilton

Johnny Herbert dice que la culpa de los malos resultados de Lewis es exclusivamente de Ferrari: "El problema está en la fábrica".

Lewis Hamilton, ni victorias ni podios en este 2025 de estreno con Ferrari. Realmente decepcionante para el equipo de Maranello. Él mismo llegó a decir que deberían buscar otro piloto por sus malos resultados. Y el debate ahora es de quién es la culpa de ese terrible rendimiento.

El que fuera comisario Johnny Herbert, en palabras que publica 'Formula Passion', dice que la culpa es de la fábrica de Ferrari.

"El problema está en la fábrica...", dice el que es conocido como archienemigo de Fernando Alonso.

Cree que Ferrari debería escuchar más a lo que dice Hamilton: "Lewis tiene mucha experiencia, ganó campeonatos mundiales con Mercedes y McLaren y sabe cómo funcionan esos equipos, de forma muy metódica".

"El problema está en la fábrica. Si los pilotos hubieran tenido el coche que necesitaban, no habrían hecho ese tipo de comentarios", apunta Herbert.

Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. Esas son las tres oportunidades que le quedan a Lewis Hamilton para conseguir un resultado decente con Ferrari.

Pero ahora mismo parece lejano. Ni el coche está para competir contra McLaren y Red Bull ni Lewis está en su mejor momento. Porque Charles Leclerc, su compañero, sí ha podido sumar un total de siete podios y ha podido pugnar por victorias.