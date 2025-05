Incertidumbre en Ferrari tras Imola: Hamilton señala esperanza y Leclerc se frustra: "No esperaba..."

Viendo la clasficiación del pasado sábado, Ferrari se puede dar un canto en los dientes con los resultados finales de la carrera del domingo. En la 'qualy', ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc fueron capaces de meterse en Q3 marcando el undécimo y el duodécimo mejor tiempo de la sesión.

La debacle era real y, todavía más preocupante, en un Gran Premio tan importante para Ferrari como el de la Emilia Romagna. Sin embargo, la suerte le sonrió a los Tifosi en la carrera del domingo.

Saliendo desde tan atrás, las opciones de firmar un buen resultados eran muy poco favorables pero, gracias al 'Virtual Safety Car' y al 'Safety Car', Leclerc pudo terminar sexto y Hamilton, cuarto.

El británico se mostró muy satisfecho tras la carrera y dio cierta esperanza de cara al futuro, algo que no contrastó nada con la valoración de Leclerc, que sigue sin estar contento con el coche: "Hoy no me esperaba para nada el cuarto puesto; no sabía hasta dónde podríamos llegar, dado que estábamos tan atrás. Pero el coche fue realmente fantástico y el equipo hizo un trabajo increíble con la estrategia".

"Han sido impecables y creo que poco a poco estamos llegando. Y pienso que Riccardo Adami y yo hicimos un trabajo estupendo en las comunicaciones; yo estaba tranquilo, así que creo que él también lo estaba, igual que el equipo al ejecutar la estrategia", ha reconocido el británico en unas declaraciones para 'Sky Sports'.