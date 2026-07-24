La imagen más bonita del GP de Hungría: Fernando Alonso acude al paddock con su hijo

El bicampeón del mundo ha llegado al box de Aston Martin acompañado de su mujer y su hijo de tres meses en el mismo circuito en el que logró su primer triunfo en la Fórmula 1 hace 23 años.

Fernando Alonso ya está en Hungaroring preparado para disputar el GP de Hungría. El piloto español ya está presente en el circuito ultimando los preparativos para los Entrenamientos Libres 1 y probar las mejoras recientemente incorporadas al AMR26.

Sin embargo, además de las mejoras añadidas al monoplaza, esta no ha sido el único elemento llamativo en el box de Aston Martin. En concreto, la expectación en el garaje de los británicos ha aumentado este viernes debido a la presencia del bicampeón del mundo acompañado por su hijo.

Alonso ha acudido al paddock junto a su hijo de tres meses, Leonardo, y su mujer Melissa para enseñarse el coche y presentarlo de forma oficial ante su equipo en el mismo trazado en el que logró su primer triunfo en la Fórmula 1 hace 23 años.

La secuencia de Fernando llevando a su pequeño entre sus brazos ha sido captada por varios asistentes en el garaje. Este fin de semana, Alonso comprobará si el trabajo de los británicos ha surtido efecto y podrá competir en el segundo tramo de temporada.

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