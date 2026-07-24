Colapinto carga contra los aficionados españoles tras la derrota de Argentina en el Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz VS Colapinto: así se ha vivido la final del Mundial en la Fórmula 1

El argentino ha criticado la forma de festejar de los españoles y de apoyar a la selección. Incluso se ha mostrado enfadado por la quema de camisetas de Messi por parte de la afición de España.

Las reacciones a la victoria de España frente a Argentina (1-0) en la final de la Copa del Mundo 2026 alrededor del planeta no cesan. Desde la euforia de los aficionados españoles por el triunfo de su selección hasta las teorías conspiratorias de los argentinos, la resaca del Mundial parece no tener fin.

Además de los comentarios de futbolistas, exjugadores y expertos, el paddock de la Fórmula 1 también se ha convertido en escenario de análisis por parte de los pilotos. En la rueda de prensa previa al GP de Hungría, corredores como Fernando Alonso, Carlos Sainz y Franco Colapinto mostraron su opinión acerca del resultado del encuentro.

En el caso de los españoles, Alonso y Sainz aplaudieron la gesta de sus compatriotas como un resultado "merecido" debido a su juego. "Siempre tuve la sensación de que España iba a ganar por cómo habían jugado durante todo el campeonato", aseguró el piloto de Williams.

En cambio, por parte de Colapinto, que aceptó derrota y afirmó que España fue el justo vencedor, este ha cargado contra la afición española por su forma de apoyar a sus jugadores durante el torneo. "Ahora de golpe se ponen las camisetas cuando ganan, no se las ponen antes. Es una vergüenza. No tienen ni canciones para apoyar", ha criticado el piloto en una entrevista para 'ESPN'.

Por último, Franco destacó el feo gesto de algunos españoles de quemar la camiseta de Lionel Messi, teniendo en cuenta todo lo que ha dado por un equipo español como el FC Barcelona. "Aparte estaban quemando una camiseta de Messi, le prendían fuego con todo lo que les ha dado", concluyó, algo cabreado, el argentino.

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