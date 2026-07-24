Ahora

🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

La investigación sigue abierta

Unos ladrones empotran un coche en una tienda oficial de Apple de Barcelona y se escapan con el botín

Los detalles Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para identificar a los autores del robo, que se han llevado varios dispositivos. No obstante, están bloqueados y no van a poder reutilizarlos.

La tienda K-tuin, distribuidor oficial de Apple en el número 334 de la calle de Muntaner (Barcelona)
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Sobre las 05:00 horas de la madrugada, en la parte alta de Barcelona, en el 334 de la calle de Muntaner, un coche se empotraba contra el escaparate de la tienda K-tuin, distribuidor oficial de Apple. Los ladrones se llevabana así gran parte del material tecnológico de la tienda y, además, lograron escapar.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para identificar a los autores del robo. No obstante, a pesar de que los ladrones han conseguido robar varios dispositivos, éstos están bloqueados y no van a poder reutilizarlos.

Según han confirmado fuentes de la policía a 'ElCaso.cat', los asaltantes escaparon en un segundo vehículo distinto al que empotrarse contra el escaparate (un Jeep Grand Cherokee). Se trata de un Alfa Romeo con las placas dobladas, que originalmente pertenecían a un Volkswagen T-Roc, tal y como informa este medio.

Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma al escuchar un fuerte impacto poco antes de las cinco de la madrugada.

Según el relato de uno de los testigos, que recoge el citado medio, los ladrones irrumpieron en el establecimiento tras estrellar un coche contra el escaparate y, una vez cargado el material robado en un segundo vehículo, emprendieron la huida.

La patrulla de los Mossos llegó media hora después, cuando los asaltantes ya habían escapado. La policía sigue investigando lo ocurrido, ​​en unas diligencias que, por ahora, ha asumido la División de Investigación Criminal (DIC) de la región de Barcelona.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios en España: más de 10.000 evacuados en Madrid, emergencia nacional y un viernes durísimo
  2. La falta de "respuesta" de Zapatero sobre las joyas empuja a Anticorrupción a pedir un informe ampliatorio para determinar su valor de mercado
  3. El Gobierno cierra el curso político con un nuevo decreto anticrisis aunque sin sacar adelante la senda de déficit
  4. Trump impone nuevos aranceles de hasta el 12,5% a 60 países, entre ellos España y la UE
  5. Las llamadas al 016 aumentaron un 120,8% tras la victoria de España en el Mundial
  6. Se busca a un condenado por matar y descuartizar a su casero tras fugarse de prisión durante una salida programada