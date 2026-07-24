Unos ladrones empotran un coche en una tienda oficial de Apple de Barcelona y se escapan con el botín

Los detalles Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para identificar a los autores del robo, que se han llevado varios dispositivos. No obstante, están bloqueados y no van a poder reutilizarlos.

En la madrugada, un coche se estrelló contra el escaparate de la tienda K-tuin, distribuidor oficial de Apple, en la calle de Muntaner, Barcelona. Los ladrones robaron gran parte del material tecnológico y escaparon en un Alfa Romeo con placas falsas. Los dispositivos sustraídos están bloqueados, impidiendo su reutilización. Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación para identificar a los responsables del robo, asumida por la División de Investigación Criminal de Barcelona. Los vecinos alertaron a la policía tras el impacto, pero los asaltantes ya habían huido cuando la patrulla llegó al lugar.

Sobre las 05:00 horas de la madrugada, en la parte alta de Barcelona, en el 334 de la calle de Muntaner, un coche se empotraba contra el escaparate de la tienda K-tuin, distribuidor oficial de Apple. Los ladrones se llevabana así gran parte del material tecnológico de la tienda y, además, lograron escapar.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para identificar a los autores del robo. No obstante, a pesar de que los ladrones han conseguido robar varios dispositivos, éstos están bloqueados y no van a poder reutilizarlos.

Según han confirmado fuentes de la policía a 'ElCaso.cat', los asaltantes escaparon en un segundo vehículo distinto al que empotrarse contra el escaparate (un Jeep Grand Cherokee). Se trata de un Alfa Romeo con las placas dobladas, que originalmente pertenecían a un Volkswagen T-Roc, tal y como informa este medio.

Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma al escuchar un fuerte impacto poco antes de las cinco de la madrugada.

Según el relato de uno de los testigos, que recoge el citado medio, los ladrones irrumpieron en el establecimiento tras estrellar un coche contra el escaparate y, una vez cargado el material robado en un segundo vehículo, emprendieron la huida.

La patrulla de los Mossos llegó media hora después, cuando los asaltantes ya habían escapado. La policía sigue investigando lo ocurrido, ​​en unas diligencias que, por ahora, ha asumido la División de Investigación Criminal (DIC) de la región de Barcelona.

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