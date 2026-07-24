La falta de "respuesta" de Zapatero sobre las joyas empuja a Anticorrupción a pedir un informe ampliatorio para determinar su valor de mercado

Zapatero, a su llegada al juzgado para comparecer en la Audiencia Nacional

El expresidente aseguró durante su declaración que necesitaría una semana o 10 días para explicar el origen de las joyas, pero más de un mes después, Fiscalía Anticorrupción no ha obtenido aún esta información.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de la causa a raíz del rescate de la aerolínea Plus Ultra, que solicite un informe ampliatorio a la joyería Ansorena para tratar de determinar el valor de mercado de las joyas incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al entender que puede ser superior al valor estimado en la primera tasación.

En un escrito al que laSexta ha tenido acceso, presentado hace varios días por la fiscal del caso, Elena Lorente, también pide que se calcule la fecha de engarce de las joyas para poder estimar cuándo se pudo producir la donación al expresidente. Anticorrupción ha tomado esta iniciativa ante la falta de explicaciones de Zapatero, que hace 37 días (en su declaración del 17 de junio) aseguró que necesitaba "una semana o diez días" para poder dar razón del origen de esas joyas.

La valoración de las joyas incautadas durante el registro de su despacho en Ferraz que hizo el entorno de Zapatero tras conocer su imputación era de entre 30.000 y 50.000 euros, pero una tasación posterior, de la misma joyería con la colaboración del Instituto Gemológico de España, dio una cifra considerablemente mayor: de 1,3 millones de euros.

Durante su declaración, el expresidente se acogió a su derecho a no declarar, alegando que no había tenido tiempo de reunir la suficiente documentación para justificar su origen. Más de un mes después, en una entrevista en televisión, insistió en que las joyas habían sido regalos personales que no tenían "ni uso, ni destino, ni afán patrimonial".

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