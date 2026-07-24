¿No confía Aprilia en Jorge Martín?: "Marc Márquez es el favorito para ganar el Mundial"

A pesar de que el de San Sebastián de los Reyes lidere el campeonato con 18 puntos de ventaja, su jefe cree que el de Ducati tiene cierta ventaja.

Unos pueden pensar que está siendo realista y otros que se está vistiendo con piel de cordero, pero han sorprendido mucho las declaraciones de Massimo Rivola en 'Sky Sport MotoGP'.

El CEO de Aprilia, a pesar de que lideren el campeonato con Jorge Martín seguido de Ai Ogura -del equipo satélite-, ha afirmado que Marc Márquez es favorito para ganar el título.

"Creo que nos lo jugaremos hasta la última carrera. Sabemos que hay un tal Marc Márquez ahí que claramente tiene la ventaja de todos los pronósticos, es el favorito, pero nunca nos daremos por vencidos", ha afirmado.

El ilerdense se encuentra a 18 unidades de Martín cuando hace mes y medio estaba a más de 100 puntos del entonces líder, Marco Bezzecchi, que se llevó cinco victorias en los siete primeros grandes premios, dejando claro que la Aprilia había superado a la Ducati.

Sin embargo, tras el retorno de Marc en Mugello, las tornas se cambiaron y los ceros y la irregularidad pasaron al garaje de Noale.

"Sabemos que la moto es muy competitiva, así que siempre he pensado que éste sería un campeonato del mundo que estaría en juego hasta la última carrera. Es fantástico formar parte del juego, y es fantástico formar parte de un desafío totalmente italiano por un título mundial de este nivel", afirma Rivola.