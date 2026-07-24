Sean McCann, hermano de Madeleine McCann, representará a Escocia en los Juegos de la Commonwealth

El hermano pequeño de la niña desaparecida hace 19 años buscará asegurarse una plaza en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 si obtiene buenos resultados.

La federación escocesa de natación ha hecho oficial la convocatoria de Sean McCann, hermano de Madeleine McCann, la pequeña desaparecida hace 19 años en Portugal, para los Juegos de la Commonwealth que se disputarán en Glasgow desde el 23 de julio al próximo 2 de agosto.

A sus 21 años de edad, el joven nadador de origen inglés representará a Escocia, país de su padre, Gerry McCann. Gracias a su desempeño en las categorías inferiores de natación, Sean ha sido llamado para representar a la nación de su padre durante las próximas semanas.

En Glasgow, el nadador competirá en diferentes categorías, donde se espera que obtenga grandes resultados para obtener una plaza asegurada en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con su participación este año en los Juegos de la Commonwealth, Sean volverá a disputar esta competición después de acabar en quinta posición en la prueba de 400 metros libres en 2023, en los juegos celebrados en Tobago (Trinidad y Tobago).

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