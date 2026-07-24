Atención a cómo habla Verstappen de Fernando Alonso: "Querría verle correr hasta los 60"

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1 ha afirmado que "Fernando no se merece estar en la posición 21, merece estar entre los cinco primeros".

Fernando Alonso, cuyo contrato con Aston Martin vence al término de la presente temporada, ya ha señalado en varias ocasiones durante las últimas semanas que su futuro dependerá más de cómo evolucione el reglamento que el monoplaza de los de Silverstone.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría, a Max Verstappen le preguntaron por las críticas del asturiano al nuevo reglamento y no dudó en posicionarse de su lado.

"Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con él, no es lo que uno quiere. Por supuesto, Fernando tiene 45 años, así que probablemente le resulte un poco más fácil de repente decir 'lo dejo', porque ya ha completado básicamente su carrera", ha señalado.

"Como auténtico piloto, es duro. Sobre todo cuando no te gusta el reglamento y no eres competitivo en este momento", ha añadido en declaraciones que publica 'The Race'.

Además de criticar la normativa, el neerlandés lamentó que su amigo y rival no pase de ser vigésimo primero ya que tiene nivel para estar entre los cinco mejores de la parrilla.

"A mí me encantaría ver a Fernando correr hasta los 60, pero no creo que eso sea realista en la Fórmula 1; aunque sí, quiero decir que, como piloto, es duro, porque claro, cuando no te gusta el reglamento y no eres competitivo, es complicado", ha afirmado.

"Fernando no se merece estar en la posición 21. Fernando se merece estar entre los cinco primeros, como mínimo", ha zanjado. Tremendo 'capote'.