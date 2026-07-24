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Homofobia en redes

Un concejal sevillano denuncia insultos homófobos y amenazas tras compartir una foto con su marido y sus dos hijos

¿Qué ha pasado? Rafael Reyes Soriano, edil socialista, ha sido víctima de la intolerancia y el odio en redes sociales. "Son personas que nos rodean y que no se atreven a dar la cara mientras insultan la felicidad de una familia unida", ha expuesto.

Rafael Reyes Soriano, con su familia Rafael Reyes Soriano, con su familia@rafasoriano
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Subir una foto con su marido y sus dos hijos. Tan solo por eso. Tan solo por compartir tal instantánea, tal momento repleto de cariño y de amor con su familia, Rafael Reyes Soriano ha sufrido un sinfín de insultos homófobos. Así lo ha denunciado él, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de La Rinconada, con un mensaje en redes después de la ola de intolerancia que ha tenido que soportar.

"Llevo 48 horas recibiendo insultos y amenazas, tanto en público como en privado", ha comenzado el concejal socialista en su denuncia.

Todo, por una imagen: "Nunca imaginé que una fotografía con mi marido y con mis hijos pudiera despertar tanto odio y tanta intolerancia. Me entristece profundamente".

Y es que en la instantánea, además de él y de su marido, salen dos menores: "La imagen de mis hijos, protegida y preservando siempre su anonimato, está por encima de cualquier ideología, de cualquier extremo y de cualquier intento de polarización".

"Eso es lo que más duele e hiere, que alguien pueda atribuirle un propósito partidista. No lo tiene. Esto es simplemente una imagen que quise compartir con mi gente", ha expuesto.

En esas, Reyes Soriano ha destacado los "mensajes de cariño" de su entorno: "Por encima de quienes insultan, amenazan o desean el mal están ellos, el abrazo de mi gente y el apoyo incondicional de mi familia".

"No se atreven a dar la cara"

Y no va a dar un paso atrás: "Muchos de vosotros, desde el afecto, me habéis pedido que borre la publicación. No lo haré. Hacerlo sería aceptar que hay algo malo en ella y no lo hay. Responderé al odio con serenidad y a los insultos con una sonrisa".

La imagen, en la que aparece besando a su marido junto a sus dos hijos, va acompañada del siguiente texto: "Qué bonito es esto que hemos creado. Es nuestro triunfo. El de los cuatro".

Las respuestas, con una "inmensa mayoría" de perfiles falsos, han puesto el odio encima de la mesa: "Son personas que nos rodean y que no se atreven a dar la cara mientras insultan la felicidad de una familia unida que se quiere por encima de todo".

El concejal socialista ha recibido también muchos mensajes de cariño. Entre ellos, el de Javier Fernández, alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE en Sevilla: "Siempre respaldo y apoyo a la gente de mi equipo contra viento y marea porque son trabajadores, decentes y buenas personas. Si además atacan a uno de los míos por su condición sexual con odio e insultos personales esa defensa se vuelve más contundente si cabe".

Loles López, consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad del PP, también ha mostrado su apoyo a Reyes Soriano: "Frente al odio hay que seguir defendiendo la igualdad y el respeto".

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