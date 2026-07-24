Fernando Alonso reivindica a la principal baza de Aston Martin: "Nos dará el mejor coche"

El bicampeón del mundo se ha mostrado ilusionado con el futuro de la escudería británica, y ha destacado la figura de Adrian Newey como el artífice del mejor monoplaza de la parrilla.

Aston Martin comienza este fin de semana la temporada de Fórmula 1 de nuevo. La escudería británica ya ha aterrizado en Hungría con la ilusión de poder competir contra el resto de equipos sin tener que lidiar con problemas, gracias al nuevo paquete de mejoras.

Desde este viernes al domingo 26 de julio, los de Silverstone descubrirán si las ansiadas mejoras han surtido efecto y si podrán dar inicio a una nueva etapa en el equipo. Tal es la ilusión en el box de Aston Martin que Fernando Alonso se ha mostrado esperanzador de cara al futuro.

"No creo que necesite respuestas, tengo una idea bastante clara del equipo y sé que arreglarán los problemas", ha señalado el bicampeón del mundo en la rueda de prensa previa al GP de Hungría. A su vez, el español ha reivindicado la figura de Adrian Newey como su principal estandarte para lograr triunfos.

"Llevará tiempo, pero tengo 0 dudas de que Adrian nos dará el mejor coche de la parrilla, tarde o temprano. Me gustaría ver ese primer paso con este paquete y entender después de un par de carreras, y el año que viene vendrá más", añade el asturiano.

Por último, Alonso ha hablado acerca del nuevo motor de Honda, del cual se prevé que llegue sin los mismos problemas que han sufrido en las últimas carreras. "Sobre el motor, tampoco tengo dudas, es cuestión de tiempo para que Honda solucione los problemas; es lo que llevan haciendo durante muchos años", concluye Fernando.

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