La inflación baja seis décimas en enero hasta el 2,3%, el mayor descenso desde marzo de 2025

Imagen de archivo de una mujer haciendo la compra en un supermercado.

¿Por qué es importante? Desde el Gobierno celebran que la inflación siga moderándose en línea con el objetivo del Banco Central Europeo de que se mantenga estable cerca del 2%, algo que "permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo".

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha mejorado este viernes el Índice de Precios de Consumo (IPC) de enero una décima respecto al dato adelantado y lo situó en el 2,3% interanual, un descenso de seis décimas respecto al IPC de diciembre que deja la inflación en su nivel más bajo desde junio de 2025, que también fue del 2,3%.

Se encadenan tres meses seguidos de desaceleración en los precios tras un último recorte del IPC que es el más pronunciado desde marzo del año pasado. Desde el Ministerio de Economía destacan que la bajada se explica principalmente por la energía, recordando que este dato es incluso una décima inferior a la tasa que avanzó el propio INE a finales del mes pasado.

"La inflación sigue moderándose en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que se mantenga estable cerca del 2%, y permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo. En el conjunto de 2025, la capacidad de compra agregada de los hogares aumentó un 1,5%, gracias a que las subidas de los salarios fueron superiores a la inflación media del ejercicio", aseguran desde el Ministerio.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados, se mantiene por tercer mes consecutivo en el 2,6%.

La nota negativa la pone la Vivienda, que se encarece un 2,7%, tres puntos menos que en enero del año pasado, debido a los precios de la electricidad, cuya escalada fue menor este año. También influyó Transporte, que disminuye casi dos puntos, hasta el -0,1%, a causa de la bajada de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en enero del año anterior.

