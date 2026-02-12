De la pifia de Joan García a la revisión eterna del VAR: así ha sido la goleada del Atleti al Barça

El conjunto colchonero pasó por encima de los de Flick en la primera parte con goles de Eric García en propia puerta, Griezmann, Lookman y Julián Álvarez.

Baño total del Atlético de Madrid al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey tras una primera parte que se recordará durante mucho, mucho tiempo.

Los de Simeone arrancaron el encuentro como un cohete y se encontraron con la diosa Fortuna cuando apenas se habían consumido siete minutos de partido.

En una cesión de Eric García a Joan García, el portero se quedó con el molde, el esférico se escurrió entre sus tacos y acabó cruzando la línea de meta. Uno de los errores más groseros de la temporada.

Antes de que se consumiera el primer cuarto de hora de la ida de la semifinal, Antoine Griezmann, el mejor jugador del partido, convertía una gran jugada colectiva de los rojiblancos.

El Atleti olía la sangre y no se iba a quedar ahí. En el 33', tras una gran contra, Ademola Lookman, flamante fichaje del mercado invernal, ponía el 3-0 en el marcador.

Flick movía el banquillo y daba entrada a Lewandowski por Marc Casadó a falta de diez minutos para el final de la primera parte, pero en el descuento, tras otro gran contraataque, Julián Álvarez 'fusilaba' a Joan García para anotar el cuarto de los de Simeone.

Todo pudo tener un cambio de tinte en la segunda mitad después de que Cubarsí recortara distancias en el 52' tras una jugaba embarrada en el área colchonera, pero el VAR, tras seis minutos de revisión, impugnó la acción por fuera de juego de Lewandowski.

El Barça, cabizbajo tras la anulación y teniendo que lidiar con la expulsión de Eric García en el 85', lo intentó tímidamente pero no terminó de inquietar la portería de un Atleti que tiene un pie en la final.