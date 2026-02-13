Ahora

Líder en Catalunya

El Chiringuito logra su segunda mejor audiencia de la temporada tras la goleada del Atleti al Barça

El programa presentado por Josep Pedrerol alcanza un 6,4% de share, con 792.000 espectadores únicos. Líder absoluto en Catalunya.

Josep PedrerolJosep PedrerolEl Chiringuito

El Chiringuito arrasa en la noche del jueves, después de la goleada del Atlético de Madrid al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, con su segunda mejor audiencia de la temporada.

El programa presentado por Josep Pedrerol alcanza el 6,4% de share, con 792.000 espectadores únicos. Destaca entre el público más joven (de 4 a 12 años), alcanzando el 18%.

Los datos de audiencia por comunidades destacan en Galicia, con un 10,8%; un 9,1% en Asturias y un 8,6 en Catalunya, donde se convierte en el programa líder.

El Chiringuito, el programa líder de la noche deportiva, es lo más visto de la noche temática del jueves.

El mejor análisis del encuentro entre el Atleti y el Barça, donde los de Simeone golearon por 4-0 en la ida de las semifinales y ponen pie y medio en la gran final de Sevilla, en La Cartuja.

