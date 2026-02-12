Alegría tacha de "error" las críticas de Óscar López a Lambán por no hacer oposición al PP y reconoce que el resultado en Aragón "no fue bueno"

¿Qué ha dicho? "El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección", ha escrito Alegría en su cuenta de X.

Pilar Alegría ha respondido a Óscar López tras sus declaraciones sobre el fallecido expresidente Javier Lambán, a quien culpó de no hacer oposición al popular Jorge Azcón. Alegría ha subrayado que señalar responsables por los malos resultados del PSOE en las elecciones del 8F es un error y ha destacado el legado de Lambán. Fuentes del PSOE de Aragón han rechazado las palabras de López, destacando a Lambán como un referente. Jorge Azcón y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han criticado la actitud del PSOE, resaltando la falta de autocrítica y el respeto hacia Lambán.

Pilar Alegría ha respondido este jueves a Óscar López después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M no solo no señalara ninguna responsabilidad en la candidata Pilar Alegría o en el líder nacional, Pedro Sánchez, sino que culpara al fallecido expresidente Javier Lambán.

López defendió la estrategia de situar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas. A continuación, sin embargo, agregó en una entrevista en RNE que cree que el PSOE de Aragón encabezado entonces por Javier Lambán no se dedicó a hacer "oposición" al presidente 'popular' de Aragón, Jorge Azcón.

Tras estas palabra, Alegría ha afirmado que "el resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses". "Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Desde el PSOE Aragón vamos a trabajar en ese camino, orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas", ha escrito la exministra en su cuenta de X.

Fuentes del PSOE de Aragón ha comunicado a laSexta que rechazan las palabras de López sobre Lambán. Así, han afirmado que, por mucho que haya habido diferencias con él en el pasado, es un "referente en el PSOE de Aragón" y no se pueden hacer ese tipo de declaraciones.

"En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido", agregó López, añadiendo que tuvo una "excelente relación" con el expresidente de Aragón, ya fallecido y una de las voces internas más críticas con decisiones del presidente nacional, Pedro Sánchez.

A estas palabras del ministro para la Transición Digital también ha respondido Jorge Azcón, quien ha afirmado que "no se puede caer tan bajo. No tienen respeto a nada".

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza (PP), Natalia Chueca, ha señalado que "sorprende que el 'sanchismo' prefiera señalar a Javier Lambán antes que analizar por qué Pilar Alegría cosechó uno de los peores resultados del PSOE en Aragón". "El respeto a quien dedicó su vida a Aragón y a España se mide en compromiso y amor por nuestra tierra, algo que Javier Lambán siempre demostró y algo que ni Pilar Alegría ni ningún otro ministro 'sanchista' podrán igualar. La autocrítica no es debilidad, es responsabilidad", ha escrito en X.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado a su vez: "Ayer nos culparon de utilizar a los muertos por denunciar negligencias del Gobierno que costaron vidas. Hoy culpan al expresidente socialista Lambán, fallecido, de sus derrotas electorales". "El nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró. De las cosas más lamentables que he visto en política", ha apuntado en la misma red social.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.