La cordialidad entre España e Italia estalla: Moncloa critica a Meloni por organizar con Alemania y Bélgica una reunión previa a la oficial porque "mina" los principios básicos de la UE

Los detalles Fuentes de Moncloa han explicado a Europa Press que España ha venido a la cumbre informal organizada y convocada por el presidente del Consejo Europeo en el castillo de Alden Biesen (Bélgica) y se ha puesto en contacto con Italia, pero no para pedir ser invitados sino para trasladar formalmente su malestar.

El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha expresado su malestar a Italia debido a una reunión previa a la cumbre informal de la UE sobre competitividad, organizada por Italia, Alemania y Bélgica. Sánchez no fue invitado a este encuentro, al que asistieron líderes de la UE, incluida Ursula Von der Leyen. España considera que estas iniciativas socavan los principios de la UE y ha criticado a Italia, liderada por Giorgia Meloni, por ser uno de los convocantes. Este grupo planea reunirse nuevamente antes de cada cumbre. A pesar de las tensiones, España apoya medidas para fortalecer la competitividad europea y priorizar productos 'Made in Europe'.

La cordialidad entre España e Italia se rompe. Y todo por una reunión, una cita al margen de la cumbre informal que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto al canciller alemán y el primer ministro belga, han organizado. Sánchez no ha sido invitado, a pesar de que a esa cita han acudido hasta 19 Estados miembro y la Comisión Europea. Meloni ha afirmado que es una reunión al margen de un "nuevo grupo de trabajo".

España, sin embargo, ha trasladado su malestar a Italia por convocar -junto a Alemania y Bélgica- una reunión previa a la cumbre informal de los Veintisiete sobre competitividad y considera que este tipo de iniciativas "minan" los principios básicos de la Unión Europea (UE). Fuentes de Moncloa han explicado a Europa Press que España ha venido a la cumbre informal organizada y convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el castillo de Alden Biesen (Bélgica) y se ha puesto en contacto con Italia, pero no para pedir ser invitados sino para trasladar formalmente su malestar.

A juicio del Gobierno, este tipo de iniciativas minan los principios básicos de la UE y, en lugar de acercar las soluciones, las alejan. España dirige sus críticas a Italia y la primera ministra Giorgia Meloni y lo justifica en que fueron los primeros convocantes, aunque Alemania y Bélgica también promueven este nuevo grupo en el que pretenden discutir los asuntos de competitividad.

Según han apuntado fuentes oficiales italianas a EFE, Sánchez y Meloni mantuvieron un encuentro durante la cumbre informal de líderes europeos en el que el mandatario español no se quejó por no ser invitado a la reunión previa. Sánchez y Meloni "tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista al margen de la reunión informal de líderes de la UE. Durante la conversación el presidente Sánchez no planteó ninguna objeción a la falta de invitación a la reunión de coordinación celebrada esta mañana antes del inicio de la reunión en el castillo de Alden Biesen", han señalado.

Pretenden volver a reunirse antes de cada cumbre

Este grupo de países tiene intención de volver a reunirse en marzo en el mismo formato, antes de la próxima cumbre de líderes europeos en Bruselas, aunque en el Gobierno no aclaran si España seguirá sin participar. En ocasiones anteriores Italia y otros países han celebrado reuniones de coordinación previas a las cumbres, para abordar asuntos como la inmigración.

La veintena de líderes que ha mantenido este encuentro que ha molestado al Gobierno de Sánchez, entre los que estaban la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz, y también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, despacharon sobre asuntos como el refuerzo del mercado único, la simplificación de la regulación y la reducción de los precios de la energía y el diseño de una política comercial ambiciosa y pragmática.

España a favor de priorizar el 'madre in Europe'

Posteriormente, ya en la reunión a 27, estaba previsto que hablasen sobre varios asuntos para reforzar la competitividad del continente europeo, en un contexto de tensiones geopolíticas y presión desde Estados Unidos y China. España se había mostrado a favor del grueso de medidas que están sobre la mesa, como buscar soluciones para agilizar la toma de decisiones en la UE y no depender del consenso de los 27, la llamada Europa a varias velocidades.

También ve con buenos ojos dar preferencia a los productos fabricados en el continente bajo el sello 'Made in Europe' como iniciativa para impulsar las industrias nacionales e imponer condiciones a la inversión extranjera como la fijación de salarios dignos o las transferencias de tecnología y conocimiento.

