La Fórmula 1 aterriza en Europa. Aterriza en un Gran Premio clave. En uno en el que siempre se traen mejoras. Actualizaciones. Que para muchos es como volver a empezar. Que es una de las fechas más importantes de todo el calendario. Hasta hace no mucho ese honor era para España. Para Cataluña. Para Montmeló. En este 2024, le toca el turno a Imola.

Porque San Marino, porque el Gran Premio de Emilia Romagna, bien puede marcar lo que suceda de ahora en adelante. Todos, prácticamente, llevan mejoras. Algunos, de hecho, presentan prácticamente un monoplaza completamente nuevo. Renovado. Uno para mejorar. Para no quedar descolgados. Para que los que van por delante no se alejen y para que los que están detrás no se acerquen.

Ahí está, en esa situación, el equipo Aston Martin. La marca de Silverstone. La escudería de Fernando Alonso. Porque los de delante se marchan. Porque los de detrás cada vez aprietan más. Ni hablar de Red Bull. Ni hablar de Ferrari. Tampoco de McLaren. Quizá si de Mercedes, pero depende de cómo y de dónde. Luego, Alpine y el equipo anteriormente conocido como AlphaTauri.

Empieza la carrera por la evolución

Han llevado nueve mejoras de rendimiento, pero el resto también tiene algo más. Y sí, de nada sirve mejorar un par de décimas si los que tienes delante ponen tres más en sus monoplazas. Al final, aunque vayas más rápido estás más lejos.

Veremos cómo evoluciona todo, y veremos si esta vez sí o si es un 2023 segunda parte, cuando lo que llevaban no daba resultado y si lo daba tardaba más de lo esperado en verse en pista.

No es el caso de Ferrari, por ejemplo. Los de la 'Scuderia' están en Imola con un monoplaza renovado que funciona a tenor de lo visto en los primeros Libres. Leclerc fue primero; Sainz, tercero. Entre medias, el Mercedes de George Russell en una atípica sesión sin Red Bull entre los más rápidos y con Verstappen cometiendo algún que otro error más bien impropio de él.

Todo justo en la carrera tras Miami. En la que perdió. En la que McLaren y Lando Norris fueron más rápidos. El inglés ya tiene la primera, y en Woking están exultantes viendo toda la guerra que pueden dar este año. Pocas dudas hay con ellos. Todo lo que ponen en el monoplaza funciona. Funciona bien, muy bien.

Alpine, ¿la gran amenaza?

Así pues, igualdad total en la zona media de la parrilla y toda la presión para Aston Martin. Toda la presión para los de Silverstone. Porque son el quinto equipo. Porque el cuarto estaba más cerca antes de Miami. Porque el sexto estaba lejos y ahora parece que ya no tanto.

Y eso es algo que puede doler, y no precisamente poco. Que puede afectar, bastante, a la moral de un equipo que hace un año estaba en prácticamente todos los podios hasta el verano y que incluso soñó con la victoria en Mónaco. Ahora todo es bien diferente.

Horario y dónde ver la clasificación

La clasificación del Gran Premio de Emilia Romagna en la mítica pista de Imola comenzará a las 16:00 hora peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en directo en 'DAZN F1'. En laSexta viviremos toda la pasión minuto a minuto en nuestra web.