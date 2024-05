"Creo que Lando puede vencer a Max en una pelea directa": así de contundente se ha mostrado Zak Brown, jefe de McLaren, cuando durante una entrevista para 'Motorsport.com' le han preguntado por el nivel de su pupilo.

Lando ganó su primera carrera en Fórmula 1 hace dos fines de semana en Miami y demostró que con un coche competitivo puede plantarle cara al tricampeón.

Eso sí, el duelo no sería de color de rosas, ya que Brown considera que ambos tendrían muchos enfrentamientos en pista.

"Creo que sería una pelea increíble, creo que muchas carreras terminarían en lágrimas, para uno o para el otro, o para ambos", ha explicado.

"Pero creo que en lo que respecta al talento en bruto, no he visto a nadie más rápido que Lando. No veo a ningún piloto más rápido por ahí", ha zanjado el jefe del equipo 'papaya'.