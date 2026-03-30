Honda señala los objetivos a cumplir en el parón para "ofrecer un buen rendimiento" a Aston Martin

Honda se sincera en Japón y expone su lamentable realidad: "No podemos mejorar el motor"

Koji Watanabe, presidente de Honda, ha reaccionado al GP de Japón como un "trampolín para avanzar a la siguiente etapa", y asegura que durante el parón "abordarán el problema de vibración de raíz".

Aston Martin continúa luchando contra viento y marea. La escudería británica ha concluido el primer mes de competición sin poder ver a sus dos pilotos acabar una misma carrera. Durante el GP de Japón se han visto mejoras en el rendimiento, pero no llegan a ser suficientes para competir contra el resto.

Por suerte para los de Silverstone, la Fórmula 1 ha comenzado un parón excepcional de un mes a causa del conflicto en Oriente Medio que ha obligado a cancelar los GP de Bahréin y Arabia Saudí, que le permitirá trabajar en el coche en profundidad.

"Nunca había deseado tanto que un coche terminara una carrera. Durante la reunión del equipo previa a la carrera, Mike Krack y Shintaro Orihara me dijeron que nuestro objetivo era simplemente terminar la carrera de hoy. Creo que esto ha sido un gran paso para nosotros", declaró Koji Watanabe, presidente de Honda Racing (HRC), en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Una vez concluida la carrera en Suzuka, el ejecutivo japonés ha destacado su agradecimiento al "personal de Aston Martin y Honda que trabajó tan duro en el circuito". Además, Watanabe ha asegurado que este pequeño triunfo es un "trampolín para avanzar a la siguiente etapa".

Las vibraciones del motor son el principal problema que afrontan ambos; sin embargo, el propio presidente de Honda asegura que van a trabajar a destajo para "abordar el problema de vibración de raíz". "Estamos tomando medidas temporales para evitar daños a la batería", añade el nipón.

"También queremos mejorar la precisión de nuestra gestión energética y optimizar la conducción, para poder rendir al máximo y afrontar la próxima carrera en Miami. Necesitamos trabajar juntos para aumentar nuestra competitividad. De ahora en adelante, sentimos que estamos empezando de nuevo como un solo equipo", concluye Watanabe, señalando los objetivos que quieren abordar durante el parón para aportar mejoras a Aston Martin.