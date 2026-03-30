"Ahora a descansar un poco en casa…"

La graciosa referencia de Fernando Alonso a su reciente paternidad tras el GP de Japón

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, que tendrá más de un mes de parón, es consciente de lo que le espera cuando regrese a casa.

Tras el Gran Premio de Japón y después de confirmarse las cancelaciones de las citas en Bahréin y Arabia Saudí debido al conflicto bélico que asola Oriente Medio, la Fórmula 1 tendrá un parón de más de un mes.

El 'Gran Circo' no volverá a la acción hasta el 3 de mayo en Miami, lo que les servirá a los pilotos para descansar y a los equipos para implementar el aprendizaje de Australia, China y Japón.

Tras la carrera en Suzuka, donde Fernando Alonso logró terminar por primera vez en la temporada un Gran Premio, el asturiano dejó una graciosa referencia a su reciente paternidad.

"Ahora a descansar un poco en casa… o no descansar", dijo ante los micrófonos de 'DAZN' y 'ESPN'.

Cabe recordar que Fernando fue padre el pasado miércoles y se ausentó de la rueda de prensa del jueves y de los primeros libres.

Al menos, de cara al parón, se va contento: "Tenemos muchas cosas por hacer, y una de ellas era terminar una carrera, no lo habíamos hecho ni en Australia ni en China, ni tampoco habíamos completado todos los kilómetros en el test".

