Honda revela el "plan de recuperación" secreto que podría dar vida a Fernando Alonso y Aston Martin

Koji Watanabe, presidente de Honda, ha anunciado la existencia de una estrategia confidencial que pretende resolver los inconvenientes de Aston Martin y hacer del AMR26 un coche competitivo.

Hondatiene un plan. Una solución secreta que, en colaboración con Aston Martin, podría hacer del AMR26 un coche competitivo próximamente. Koji Watanabe, presidente de Honda, ha estado presente en Suzuka durante los entrenamientos de este viernes, y ha detallado cómo solucionar la trágica situación de los británicos.

Ahora mismo, el objetivo de los japoneses es encontrar un remedio a las vibraciones del AMR26 que dificultan la conducción de Fernando Alonso y Lance Stroll. De esta forma, ambos pilotos podrán acabar una carrera en condiciones, aunque no será sencillo.

Watanabe asegura que ya están trabajando en ello a destajo para que en Miami puedan competir. "En este momento nos estamos centrando en cómo podemos mejorar el problema de las vibraciones, sobre todo los daños en la zona de la batería, pero además, para Suzuka hemos mejorado la gestión de la energía con el fin de obtener un mayor rendimiento", ha asegurado el jefe de Honda.

Pero, más allá de dar solución a las vibraciones de la unidad de potencia, desde Honda ya están preparando un "plan de recuperación" del cual no han aportado detalles, y con el que poder pelear por los puntos, y quién sabe si por el título.

"Tenemos un plan de recuperación junto con Aston Martin, pero hoy no podemos dar detalles al respecto", ha concluido Watanabe, dando por terminada su comparecencia este viernes en Japón.