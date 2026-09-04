Aston Martin pide que no se culpe a Honda de todo: "No solo es el motor..."

Mike Krack, jefe de Aston Martin, dice que los problemas en el coche no están relacionados exclusivamente con la unidad de potencia.

Todos señalan al motor Honda como el gran déficit de Aston Martin, pero en el equipo han salido al paso para dejar claro que hay otros muchos factores que están fallando. Especialmente en el trazado de Monza de este fin de semana.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha dicho en 'Motorsport' que el chasis debe dar un paso adelante también.

"La manejabilidad no es solo un tema de la transmisión, sino también del chasis", dice el jefe de la escudería de Silverstone.

Pide un trabajo conjunto entre Aston Martin y Honda: "Tenemos que trabajar juntos en eso, intentando comprender que quieres alcanzar el rendimiento óptimo, pero también quieres ser constante, y mantener esa constancia con diferentes niveles de regeneración, con diferentes niveles de frenada, con diferentes niveles de reducción de marchas, no es una tarea fácil, y creo que es algo que todos los equipos están aprendiendo y que deben intentar optimizar realmente para cada tramo del circuito".

El motor de Honda es el gran señalado, pero Krack no está de acuerdo: "No debemos fijarnos siempre solo en la unidad de potencia, sino también en el conjunto, porque intervienen todos los elementos del chasis y de la unidad de potencia".

El jefe de Aston Martin pide así que no se culpe a Honda de absolutamente. Porque el margen de mejora que tienen es enorme. En los entrenamientos del viernes de Monza sólo han podido competir contra los coches de Cadillac.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido